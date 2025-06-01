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Hisse Senedi

Riskten kaçış!

Zeynep Aktaş
01.06.2025 09:39
İlk beş ayda yatırım araçları içinde altın öne çıktı borsa geride kaldı. Dünya borsalarında seçici yükselişler var. Haziran ayı ve yılın ikinci yarısında portföylerde dağılım değişecek.

Yılın ilk beş ayı, yatırımcı açısından yön arayışının yoğunlaştığı bir dönem oldu. Yılın ilk günlerinde yatırımcının risk alma isteği daha yüksekti. Ancak borsada beklenen çıkış gerçekleşmedi. Artan risk algısı satışları öne çıkardı. Hisse senetleri yılbaşından bu yana yüzde 8,25 değer kaybetti. Buna karşın altın yüzde 37,47 yükselirken mevduatın getirisi yüzde 18,88 seviyesinde gerçekleşti. Dünya borsalarında DAX, KOSPI ve Hang Seng öne çıkarken Nasdaq ve Nikkei gibi teknoloji ağırlıklı endeksler negatif ayrıştı. Bu tablo, yatırımcının portföy tercihinde yeniden ağırlık dağılımı yapma ihtiyacını doğurdu. Haziran ve ikinci yarıya girerken bu eğilim, yeni fiyatlamaların da habercisi. 

Reel getiriye bakış 
 
Yatırım araçlarının performansı yalnızca getirileriyle değil, o getirinin oluştuğu piyasa koşullarıyla birlikte okunmalı. Nominal kazanç ile reel kazanç arasındaki fark, özellikle yüksek enflasyon ortamlarında yatırımcıyı yanıltabilmekte. BIST 100 Endeksi’nde yaşanan düşüşe rağmen seçici hisseler pozitif ayrışmasını bildi. Bu da piyasanın bütüncül değil, sektörel ve şirket bazlı ayrıştığını gösteriyor. Makroekonomik verilerle birlikte sermaye akımlarının yönü, yılın ikinci yarısı için belirleyici olacak. 
 
Kim ne pozisyon alıyor? 
 
Fon yöneticileri riskten korunma stratejilerine yönelirken, bireysel yatırımcı ise kısa vadeli fırsat arayışında. Yabancı yatırımcıların ilgi gösterdiği sektörlerde derinlik artarken, yerli yatırımcı likiditesini daha çok faiz ve altın yönünde değerlendiriyor. Kurumsal yatırımcılar ise piyasa diplerinden alım yapma eğilimini sürdürüyor. Bu ayrışma, önümüzdeki dönemde endeks yerine tematik yatırımın öne çıkacağını gösteriyor. 

Yeni dönemin şifreleri 
 
Haziran ayıyla birlikte TCMB faiz politikası, global merkez bankalarının yönü ve şirket kârları yeniden fiyatlanacak. Endeks bazlı yatırım yerini, seçici ve sürdürülebilir büyüme odaklı stratejilere bırakıyor. Kısa vadede döngüsel sektörlerde toparlanma sinyalleri aranırken, ikinci yarı için belirleyici veri büyüme ve enflasyon olacak. 
 
Terazinin sorumluluğu 
 
Yatırım kararları yalnızca getirilerle değil, kabul edilen risk ve portföy stratejisiyle birlikte değerlendirilmeli. Hangi aracın kazandırdığı kadar, hangi şartlarda ve nasıl kazandırdığı da önemli. Geride kalan 5 ayın fotoğrafı, yatırımcının yılın kalanında daha seçici davranması gerektiğini ortaya koyuyor. Yatırımda yön çizgisi, artık sadece getiriyle değil, sürdürülebilirlikle ölçülüyor. Rotayı belirlemek için doğru veriyi okumak yeterli. Karar ise her zaman yatırımcının kendi terazisinde. 
 
Yatırımcının odaklanması gereken 5 nokta
 
1 Altın hâlâ en güçlü getiriyi sunuyor.
2 Asya borsaları ve DAX gibi endeksler pozitif ayrışıyor.
3 Mevduat ve kira sertifikaları, getiri istikrarı arayan yatırımcı için öne çıkıyor.
4 BIST’te hisse bazlı seçim, artık endeks bazlı stratejilerin önünde.
5 Faiz ve enflasyon beklentisi çoklu varlık fonları ön plana çıkabilir.

Fonlar ne durumda?
 
Mayıs ayında açılan yatırım fonları, piyasanın farklı segmentlerinde hem çeşitlenme hem de deneme niteliği taşıyan bir tabloya işaret ediyor. Toplamda 50’ye yakın yeni fon yatırımcılara sunulurken, serbest fonlar ve gayrimenkul yatırım fonları dikkat çekici şekilde öne çıktı. Ancak bu fonların çoğunda kuruluş sonrası kısa vadeli performans negatif bölgede kaldı. Özellikle gayrimenkul fonlarında yüksek getiri beklentisine karşın yüzde 10 ila yüzde 35 arasında değişen kayıplar yaşandı. Buna karşılık, Pusula Portföy Doğu (PDG) ve Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon (PDC) gibi birkaç özel fon %30’un üzerinde kazanç sağlayarak pozitif ayrışmasını bildi. Katılım fonları ve girişim sermayesi fonlarında ise getiri sınırlı, yatırımcı ilgisi temkinli görünüyor. Bu görünüm, yatırımcının yeni fonlara yönelik ilgisinin sürdüğünü ancak seçiciliğin belirginleştiğini gösteriyor.
 
Öne çıkan kazançlar
 
2025’in ilk beş ayında BIST 30 Endeksi’nde sınırlı sayıda hisse yatırımcısına anlamlı bir getiri sağladı. Aselsan yüzde 78,7’lik artışla endeksin açık ara en güçlü hissesi olurken, onu yüzde 28 ile Enka İnşaat ve yüzde 26,8 ile Türk Telekom izledi. Pegasus yüzde 13,24 prim yaptı. Çimsa, Emlak Konut, Koza Altın ve Turkcell gibi hisselerde de sınırlı ancak pozitif getiriler görüldü.
 
Baskı altında kalanlar
 
Öte yandan, endeksin büyük bölümü yılın ilk 5 ayında değer kaybı yaşadı. THY, Ereğli, Tofaş, Tüpraş gibi sanayi ve ihracat odaklı şirketler negatif bölgede kaldı. Bim, Migros ve Sabancı Holding gibi güçlü firmalar da çift haneli düşüşler yaşadı. Özellikle banka hisselerinde yüzde 16’yı aşan kayıplar dikkat çekti. Bu durum, bilanço büyüklüğü olan şirketlerde dahi satış baskısının arttığını gösteriyor. Yatırımcı için artık temel performans kadar, piyasanın algıladığı yön ve momentum da belirleyici hale gelmiş durumda.



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