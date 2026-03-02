Robot ‘usta’lar çoğalıyor

Otomotiv endüstrisinde insansı robotların kullanımı giderek artıyor. Son olarak BMW de, Leipzig fabrikasında insansı robotlar kullanmaya başlayacak. Bu robotların, batarya ve bileşenlerin montajında görev alacağı belirtiliyor.Mercedes-Benz, Audi, Tesla, Hyundai derken, BMW de üretim tesislerinde yapay zekalı insansı robot kullanımı konusunda adım attı. BMW, ABD’deki tesisinde gerçekleştirdiği pilot projenin ardından insansı robotları, batarya ve bileşenlerinin montajında kullanmak üzere Almanya’daki Leipzig fabrikasına istihdam edecek.İnsansı robotları benimseyen en son otomobil üreticisi olan BMW’nin bu girişimi, geçen yıl Güney Carolina’daki Spartanburg fabrikasındaki bir pilot projeyle başlamış. “Fiziksel Yapay Zeka” olarak adlandırılan robotlar, ğeçen yıl AEON adını verdiği robotunu tanıtan Hexagon. BMW ile Hexagon, ilk teorik değerlendirmenin yanı sıra birlikte laboratuvar testlerini yaptıkları AEON robotları, Aralık ayında Leipzig fabrikasında test etti. Nisan ayında yapılacak daha ileri testlerin ardından bu yaz asıl pilot kullanım aşaması başlayacak. BMW, AEON’un yüksek voltajlı bataryalar ve bileşenlerinin montajında görev alacağını belirtti.BMW, AEON’dan önce, ABD’deki tesisinde, Amerika merkezli insansı robot şirketi “Figure AI”ın “Figure 02” robotunu test etti. Robot, 10 ay boyunca haftada 5 gün 10’ar saatlik vardiyalarla çalışarak 30.000’den fazla “BMW X3”ün üretimine yardımcı oldu. BMW, robotun “kaynak işlemi için sac metal parçalarının hassas bir şekilde çıkarılması ve konumlandırılmasını sağladığını; bu işlemin, hız ve doğruluk açısından zorlu, aynı zamanda fiziksel açıdan da yorucu olduğunu” belirtti. Figure 02, görev süresi boyunca 90.000’den fazla parçayı taşıdı ve yaklaşık 1.250 çalışma saati kaydetti.Robot işçilerin insanları tamamen yerinden edebileceği endişesi her zaman mevcut olsa da, BMW, amacın “çalışanların yükünü hafifletmek ve çalışma koşullarını daha da iyileştirmek” olduğunu savunuyor. Bununla birlikte şirket, robotların üretimlerinin rekabet gücünü artırdığını da kabul ediyor. Ne de olsa maaş almıyor, izne çıkmıyor...BMW, elbette tek ya da ilk değil. Mercedes-Benz, Berlin fabrikasında Apptronik’in “Apollo” ünitesini lojistik, kalite kontrol ve üretim hattındaki tekrarlayan görevlere yardımcı olması için denediğini açıklamıştı.Şirket, ayrıca Boston Dynamics’ten bir robot köpeği, Düsseldorf’taki minibüs fabrikasında işe almıştı. “Aris” adı verilen robottan yılda 6 haneli rakamlarda tasarruf bekliyor. Robot köpek, tesisteki basınçlı hava sızıntılarını ve diğer anormallikleri tespit edebilmesi için özel sensörlerin yanı sıra yapay zekâyla donatılmış. Ayrıca analog göstergeleri inceleyip, olağandışı gürültüleri de izleyebiliyor. İki yıl önce de Jaguar Land Rover, insan gözüyle tespit edilemeyen gaz sızıntılarını algılayabilen ve ayrıca Coventry fabrikasında vanalar ile makineleri inceleyebilen bir robot kullanmaya başlamıştı.Hyundai ise, gelişmiş üretim sistemlerine yönelik olarak, 2028’e kadar ABD tesislerinde insansı robot kullanımını genişletmeyi planlıyor.Audi de, Çinli ortağı FAW ile, Changchun’daki fabrikalarında Pekin İnsansı Robotik İnovasyon Merkezi ve UBtech Robotics ile iş birliği yapıyor. Tesla’nın, “Optimus” robotunu fabrika ortamına da taşımak için çalışmalar yaptığını söylemeden geçmemeli... Onun en önemli rakibi olan BYD’nin tesislerinde de insansı robotları hatlarda görmek mümkün.