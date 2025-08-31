Rüzgar borsadan yana güçlü esiyor

Diğer yatırım araçları

Hangi veriler izlenecek?

Önümüzdeki hafta piyasaların odağında Türkiye’nin enflasyon ve büyüme verileri olacak. 2. çeyrek GSYH verisi için beklenti yüzde 5 olarak öne çıkıyor. 3 Eylül’de açıklanacak TÜFE’nin ise yıllık bazda yüzde 32.5 seviyesinde gelmesi öngörülüyor. Oluşacak oranlar, hem iç talebin seyrine hem de TCMB’nin faiz politikası açısından belirleyici olacak. Ayrıca ÜFE ile birlikte açıklanacak fiyat dinamikleri, enflasyonun üretici kanadındaki baskısını ölçmek açısından yakından takip edilecek.

Küresel cephede ise özellikle ABD istihdam verileri ile Euro Bölgesi TÜFE öne çıkıyor. ABD’de ISM imalat ve hizmet endeksleri, tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar Fed’in sonraki adımları için önemli sinyaller verecek. Euro Bölgesi’nde enflasyonun seyrine dair öncü TÜFE verisi ve perakende satışlar, ECB’nin faiz politikası beklentilerini şekillendirecek. Çin’den gelecek PMI’lar da küresel talep görünümüne ışık tutacak.

14 yeni fon yatırımcı ile buluştu

Ağustos’un son haftasında 14 yeni fon yatırımcıyla buluştu. Bu fonların dağılımına bakıldığında, gayrimenkul yatırım fonları (Natura, Re-Pie) ve girişim sermayesi fonları (Omurga, Hedef Enerji) öne çıktı. Fon piyasasının ağırlığını ise serbest fonlar oluşturdu; MT, Atlas, Bulls, Azimut ve A1 Capital’in açtığı hisse ve para piyasası temalı fonlar yatırımcılara farklı stratejiler sundu. Ayrıca katılım fonları (MT Katılım, Ak Portföy Katılım) ve para piyasası fonları (Garanti Nema, Emaa Blue) ile birlikte çeşitlilik daha da arttı.

Veriler, bu hafta piyasaya çıkan fonlar içinde hem geleneksel güven arayanlar (gayrimenkulpara piyasası), hem de yüksek getiri peşinde koşanlar (serbesthisse fonları) için seçenekler olduğunu gösterdi. Enerji odaklı girişim fonlarının devreye girmesi ise sürdürülebilirlik ve geleceğin trendlerine yatırım fırsatı

Şirketlerden haberler

1) Aselsan, Ankara Oğulbey ‘de 6.500 dönümlük alanda 1.5 milyar dolarlık yatırımına başladı.

2) Sasa, Yumurtalık’ta kuracağı rafineri ve petrokimya tesisi için yeni şirket kurdu.

3) Kalekim, Irak’taki fabrikasında gerekli izni aldı, ürettiği ürünlerin satışına başlıyor.

4) Türk Telekom, imtiyaz süresini 2050’ye uzatırken 17 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirecek.

5) Borusan Boru, iştiraki üzerinden ABD’de 567 milyon dolarlık boru satışı için anlaştı.

6) Ege Gübre, işlettiği liman için siparişini verdiği 16.3 milyon dolarlık vinçleri aldı.

7) Gen İlaç, Geliştirdiği ilaç için ABD’den onay alırken ürünün ticarileşmesinin önünü açtı.

8) MLP Sağlık, İstanbul’daki hastaneyi alarak kapasitesini büyütmeyi hedefliyor.

9) İndeks Bilgisayar, Huawei ile distribütörlük anlaşması imzaladı.

10) Kıraç Galvaniz, Bursa’da 500 milyon TL tutarlı yeni bir yatırıma gidiyor.

11) Ard Grup Bilişim, İntron Bilişim’i bünyesine dahil ederek gücünü büyütmek istiyor.

12) Tapti Oksijen, elindeki AVM ve oteli hastaneye dönüştürmek için harekete geçti.

13) Gündoğdu Gıda, işlenmiş peynir hattı için 2.5 milyon dolarlık yatırıma gidiyor.

14) Karel, kaynak arayışı kapsamında tahsisli sermaye artırımını gündeme aldığını belirtti.

15) Panelsan, Poliüretanın hammaddesi için yarı oranda ortak olduğu bir şirket kurdu.

16) Armada Gıda, fonksiyonel gıda için gerçekleştirdiği yeni tesisi üretime hazır hale geldi.

Ağustos ayında hisse senetleri yalnızca alternatiflerine göre değil, enflasyonun üzerinde de getiri sağlamasıyla dikkat çekti. Altın yüzde 4, mevduat yüzde 3.8, kira sertifikaları yüzde 3.5 yükselirken, euro yüzde 2.25 artış kaydetti. Doların performansı yüzde 1’in biraz üzerinde kaldı. Tablo, borsanın kısa vadede yatırımcı için en cazip seçeneklerden biri haline geldiğini gösteriyor.