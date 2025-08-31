Döviz Kuru
Rüzgar borsadan yana güçlü esiyor

Zeynep Aktaş
31.08.2025 09:49
Yaz rehavetine rağmen haziranın son haftasından bu yana borsa yükseliyor. Borsa ağustosta yüzde 7.6 çıkarken ivmesini artırdı. Büyük hisselerde yüzde 20 yükselişler var. Devamı beklenen faiz indirimlerinin de gücüyle sonbaharda rüzgâr borsadan yana.

Yaz ayları geride kalırken borsa sıcak bir dönem geçirdi. 23 Haziran günü kapanışını 9.141’den kapatan BIST 100 Endeksi geçen sürede yüzde 23’ü aşan bir çıkış sergiledi ve 11.288’e yükseldi. Endeks geçtiğimiz ağustosta ise aylık bazda yüzde 7.64 yükselerek yatırımcıların güvenini pekiştirdi. Faizlerdeki düşüşün süreceği yönündeki beklenti, tatil dönemi olmasına rağmen işlem hacmini artırdı ve hisse senetlerine güçlü talep geldi. Bu tablo, sonbaharda da borsada yükseliş eğiliminin devam edeceğine dair önemli bir işaret olarak değerlendirilmeli.
 
Büyük hisseler kazandırdı
 
Borsadaki çıkış özellikle endekste ağırlığı yüksek şirketler üzerinden şekillendi. BIST 30’da ilk 10 hisse ortalama yüzde 20 yükseldi. Sasa yüzde 52’lik artışla öne çıkarken, Ford Otosan yüzde 22, Gübre Fabrikaları yüzde 19, Petkim yüzde 18 ve Türk Hava Yolları yüzde 17 prim yaptı. Tofaş, Astor Enerji, Kardemir D, Ereğli ve Anadolu Efes de çift haneli getirilerle yatırımcılarına kazandırdı. Mevcut tablo, kurumsal yatırımcıların yeniden büyük hisselere yöneldiğini işaret ediyor.
 
Ağustos ayında hisse senetleri yalnızca alternatiflerine göre değil, enflasyonun üzerinde de getiri sağlamasıyla dikkat çekti. Altın yüzde 4, mevduat yüzde 3.8, kira sertifikaları yüzde 3.5 yükselirken, euro yüzde 2.25 artış kaydetti. Doların performansı yüzde 1’in biraz üzerinde kaldı. Tablo, borsanın kısa vadede yatırımcı için en cazip seçeneklerden biri haline geldiğini gösteriyor.
 
210 milyon TL geri alım
 
Geçtiğimiz hafta şirketler toplam 24.6 milyon adet hisse için 210 milyon TL’lik geri alım gerçekleştirdi. Miktar bazında en yüksek işlem Ulusal Faktoring’in 18 milyon adetlik alımı ile gerçekleşirken, en yüksek tutar da Ahlatcı Doğalgaz’ın yaklaşık 49 milyon TL’lik geri alımı oldu. Geri alımlar sonrası bazı hisseler güçlü yükselişler kaydetti. Verusaturk haftalık yüzde 20’ye yakın prim yaparken, Investco da yüksek maliyetli alımlarını kârlı hale getirdi. Buna karşılık Bahadır Kimya ve bazı enerji hisselerinde kapanış fiyatı, geri alım maliyetinin altında kaldı. Bu tablo, geri alımların kısa vadede fiyat garantisi olmasa da yatırımcı güveni açısından önem taşıdığını gösteriyor.
 
Kapanış fiyatı ortalama geri alım maliyetinin altında kalanlar arasında Bahadır Kimya, Enda Enerji Holding, Akfen Yen. Enerji, Akfen İnşaat, Akiş GMYO, Mercan Kimya ve Global Yat. Holding bulunuyor. Gerçekleşen geri alımlar sonrasında fiyatı ortalama maliyetin yüzde 10 üzerine çıkanlar arasında Ulusal Faktoring, Investco Holding ve Verusaturk Girisim yer alıyor.



Diğer yatırım araçları
 
Ağustos ayında hisse senetleri yalnızca alternatiflerine göre değil, enflasyonun üzerinde de getiri sağlamasıyla dikkat çekti. Altın yüzde 4, mevduat yüzde 3.8, kira sertifikaları yüzde 3.5 yükselirken, euro yüzde 2.25 artış kaydetti. Doların performansı yüzde 1’in biraz üzerinde kaldı. Tablo, borsanın kısa vadede yatırımcı için en cazip seçeneklerden biri haline geldiğini gösteriyor.



Hangi veriler izlenecek?
 
Önümüzdeki hafta piyasaların odağında Türkiye’nin enflasyon ve büyüme verileri olacak. 2. çeyrek GSYH verisi için beklenti yüzde 5 olarak öne çıkıyor. 3 Eylül’de açıklanacak TÜFE’nin ise yıllık bazda yüzde 32.5 seviyesinde gelmesi öngörülüyor. Oluşacak oranlar, hem iç talebin seyrine hem de TCMB’nin faiz politikası açısından belirleyici olacak. Ayrıca ÜFE ile birlikte açıklanacak fiyat dinamikleri, enflasyonun üretici kanadındaki baskısını ölçmek açısından yakından takip edilecek.
 
Küresel cephede ise özellikle ABD istihdam verileri ile Euro Bölgesi TÜFE öne çıkıyor. ABD’de ISM imalat ve hizmet endeksleri, tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar Fed’in sonraki adımları için önemli sinyaller verecek. Euro Bölgesi’nde enflasyonun seyrine dair öncü TÜFE verisi ve perakende satışlar, ECB’nin faiz politikası beklentilerini şekillendirecek. Çin’den gelecek PMI’lar da küresel talep görünümüne ışık tutacak.
 
14 yeni fon yatırımcı ile buluştu
 
Ağustos’un son haftasında 14 yeni fon yatırımcıyla buluştu. Bu fonların dağılımına bakıldığında, gayrimenkul yatırım fonları (Natura, Re-Pie) ve girişim sermayesi fonları (Omurga, Hedef Enerji) öne çıktı. Fon piyasasının ağırlığını ise serbest fonlar oluşturdu; MT, Atlas, Bulls, Azimut ve A1 Capital’in açtığı hisse ve para piyasası temalı fonlar yatırımcılara farklı stratejiler sundu. Ayrıca katılım fonları (MT Katılım, Ak Portföy Katılım) ve para piyasası fonları (Garanti Nema, Emaa Blue) ile birlikte çeşitlilik daha da arttı.
 
Veriler, bu hafta piyasaya çıkan fonlar içinde hem geleneksel güven arayanlar (gayrimenkulpara piyasası), hem de yüksek getiri peşinde koşanlar (serbesthisse fonları) için seçenekler olduğunu gösterdi. Enerji odaklı girişim fonlarının devreye girmesi ise sürdürülebilirlik ve geleceğin trendlerine yatırım fırsatı
 
Şirketlerden haberler
 
1) Aselsan, Ankara Oğulbey ‘de 6.500 dönümlük alanda 1.5 milyar dolarlık yatırımına başladı.
2) Sasa, Yumurtalık’ta kuracağı rafineri ve petrokimya tesisi için yeni şirket kurdu.
3) Kalekim, Irak’taki fabrikasında gerekli izni aldı, ürettiği ürünlerin satışına başlıyor.
4) Türk Telekom, imtiyaz süresini 2050’ye uzatırken 17 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirecek.
5) Borusan Boru, iştiraki üzerinden ABD’de 567 milyon dolarlık boru satışı için anlaştı.
6) Ege Gübre, işlettiği liman için siparişini verdiği 16.3 milyon dolarlık vinçleri aldı.
7) Gen İlaç, Geliştirdiği ilaç için ABD’den onay alırken ürünün ticarileşmesinin önünü açtı.
8) MLP Sağlık, İstanbul’daki hastaneyi alarak kapasitesini büyütmeyi hedefliyor.
9) İndeks Bilgisayar, Huawei ile distribütörlük anlaşması imzaladı.
10) Kıraç Galvaniz, Bursa’da 500 milyon TL tutarlı yeni bir yatırıma gidiyor.
11) Ard Grup Bilişim, İntron Bilişim’i bünyesine dahil ederek gücünü büyütmek istiyor.
12) Tapti Oksijen, elindeki AVM ve oteli hastaneye dönüştürmek için harekete geçti.
13) Gündoğdu Gıda, işlenmiş peynir hattı için 2.5 milyon dolarlık yatırıma gidiyor.
14) Karel, kaynak arayışı kapsamında tahsisli sermaye artırımını gündeme aldığını belirtti.
15) Panelsan, Poliüretanın hammaddesi için yarı oranda ortak olduğu bir şirket kurdu.
16) Armada Gıda, fonksiyonel gıda için gerçekleştirdiği yeni tesisi üretime hazır hale geldi.



