Satışların yarısı elektrikli ve hibrit

Türkiye’de otomotiv pazarında düşüşler olurken, yılın ilk 9 ayında satışların yarıdan fazlasını hibrit ve elektrikliler oluşturdu. Otogazlı araçların satışlarındaki küçük artış ise dikkat çekti.Türkiye’de bu yılın ilk 9 ayında otomotiv satışları geçen yıla oranla düşüş kaydederken, elektrikli ve hibrit araçların pazar payındaki artış dikkat çekmeyi sürdürüyor. Bununla birlikte, otogazlı yeni araç satışlarında yaşanan “kıpırdanma” da gözden kaçmıyor.Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, binek otomobil satışları, Ocak-Eylül döneminde yıllık bazda yüzde 15,45 düşüşle 627 bin 977’ye, hafif ticari araç satışları da yüzde 5,12 azalarak 175 bin 488’e geriledi. Ancak bu dönemde satılan otomobillerin yarıdan fazlasını elektrikli ve hibritlerin oluşturması dikkat çekti. Bu dönemde 258 bin 453 benzinli araca karşılık 204 bin 956 hibrit otomobil satılırken, tam elektrikli otomobil satışları da 120 bin 329 oldu. Hibrit satışlarının önemli bir bölümü ise, 48V sistemlere sahip bilinen hafif hibritlerden oluşuyor.Bununla birlikte benzinli motorun jeneratör görevi gördüğü ancak sürüşün elektrik motoruyla sağlandığı “uzatılmış menzilli” araçlar dahil edildiğinde, elektrikli satışları 121 bin 79’a yükseliyor.Benzinlilerin Ocak-Eylül dönemi pazar payı, geçen yıla oranla yüzde 45.5’ten yüzde 41.2’ye gerilerken, dizellerin payı yüzde 7.8’den yüzde 5.5’e geriledi. Aynı dönemde tam elektriklilerin toplam satışlardaki payı yüzde 18’den 19.3’e, hibritlerin ise yüzde 27.8’den yüzde 32.6’ya çıktı. Ancak bir dönem Türkiye’de hayli popüler olan şarj edilebilir (plug-in) hibrit satışlarında, gerek ÖTV düzenlemeleriyle avantajını kaybetmesi gerekse de yeterli araç getirilmemesi nedeniyle Ocak-Eylül döneminde yüzde 90 oranında düşüş göze çarpıyor. ODMD verilerine göre, bu sert düşüşle birlikte şarj edilebilir hibritlerin toplam otomobil pazarındaki payı yüzde 4,8’den yüzde 0,6’ya indi.Elektrikli ve hibrit otomobiller birlikte değerlendirildiğinde, yılın 9 ayında toplam pazarın yüzde 51,9’unu oluşturduğu dikkat çekerken, bir başka ilginç nokta da, otogazlı yeni araç satışlarının artışı oldu.Özellikle Renault’nun yeni otogazlı modelleriyle birlikte, otogazlı otomobillerin payı yüzde 0,8’den yüzde 1,4’e çıktı. Yılın ilk 9 ayında otogazlı otomobillerin satışları ise yüzde 44.7 arttı.Özellikle popüler binek modelleri Focus ve Fiesta’nın üretimden kalkması sonrasında, binek Avrupa’daki binek araç pazarında gerileyen Ford, tüm dünyada adını yeniden duyuracak yeni bir karara daha imza atarak 2028’de FIA Dünya Ralli Şampiyonası’na geri döneceğini açıkladı. “Escort”, “Sierra”, “Focus”, “Fiesta”, “RS200” ve şimdilerde “Puma” gibi araçlarıyla 50 yılı aşkın süredir uluslararası rallilerde yer alan Ford, 2028’de yeni kurallar çerçevesinde geliştireceği bir otomobille yarışacak. WRC’deki yeni kurallar, en üst düzey ralli yarışlarında rekabet etmenin maliyetini düşürmeyi, asfalt spesifikasyonunda yarışmaya hazır bir aracın fiyatını 345 bin Euro ile sınırlamayı da öngörüyor. Ford, bu kurallar çerçevesinde araç geliştireceğini kabul eden 4 üretici.BMW, Mart ayında ortaya çıkarttığı “i3”ten sonra benzinli 3 Serisi’ni da tanıttı. Geniş çamurluklar, gövdeye gömülü otomatik kapı kolları ve böbrek ızgaralarıyla birleşen yeni far tasarımı dikkat çeken araç, kabinde da 17,9 inçlik multimedya ekranı, ön cam boyunca uzanan BMW Panoramic Vision gösterge paneliyle dikkat çekiyor.Üretimi Avrupa’ya taşınan BMW 3 Serisi’nin benzinlisi, 48V hafif hibrit teknolojisine sahip. Türkiye’ye gelmesi muhtemel BMW “318”, 156 HP ve 250 Nm; “320” ise 211 HP ve 330 Nm güç üretiyor. En güçlü versiyon olan “M350 xDrive”, 6 silindirli 3.0 lt TwinPower Turbo motor ve 48V hafif hibrit sistem sayesinde 443 HP üretiyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 4,1 saniyede tamamlıyor. M350 xDrive ile birlikte gelen yeni “Drift Moment” modu, xDrive sisteminin gücünü arka tekerleklere aktararak kontrollü drift için özel bir sürüş karakteri sunuyor.Peugeot, B-SUV segmentindeki 2008’in yeni renk seçeneği olan “İyonya Mavi”yi Türkiye’de satışa sundu. Modele farklı ve dikkat çekici bir yorum kazandırdığı belirtilen yeni renk seçeneği, “Allure” ve “GT” donanım paketlerinde tercih edilebiliyor. Bu yeni renk, 2008’in hibrit versiyonuyla alınabiliyor. Yeni nesil 145 HP 1.2 lt 48V hibrit teknolojili motor, özellikle şehir içi kullanımda sürüşün belirli bölümlerinin tamamen elektrikli gerçekleşmesine olanak tanıyor.Hyundai, nesil “Tucson” modelini resmen tanıttı. C-SUV segmentindeki araç, kaslı ve iddialı tasarımı, artırılmış konforu ve çok yönlü kullanım özellikleriyle öne çıkıyor. Üstelik eskisine göre daha uzun ve geniş. Yeni nesil Tucson, sırasıyla 1.6 lt T-GDI (150 PS), 1.6 lt T-GDI hibrit (245 PS) ve 1.6 lt T-GDI plug-in (292 PS) motor seçeneklerine sahip. Plug-in versiyon, 17,1 kWsa batarya, 17 inç jantlarla 81 km’ye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili sağlıyor. Araçta isteğe bağlı sunulacak 13,5 V metal kaplamalı ve ısıtmalı ön cam, “Hafızalı Geri Manevra Asistanı”, içten yanmalı motor kapalıyken iklimlendirme, ses sistemi ve cihaz şarjı gibi belirli araç işlevlerinin kullanılmaya devam etmesini sağlayan “HEV Stay Mode” gibi ilginç donanımlar mevcut.