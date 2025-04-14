Sosyal medya hesabı `iş`te sorun olur mu?

İşçinin kişisel alanı olarak görülen sosyal medya paylaşımlarının işvereni doğrudan ilgilendirmediği düşünülebilir. Fakat paylaşımın işle bağlantısı doğduğunda, işverenin disiplin sürecini işletmesinden, feshe kadar yaptırım riski doğar...



Sosyal medya günümüzde aynen gerçek hayat gibi yapılan davranışların birtakım sonuçlar doğurduğu bir alan haline geldi. Çoğu zaman işçinin kişisel bir alanı olarak görülen sosyal medyada yapılan paylaşımların işvereni doğrudan ilgilendirmediği düşünülebilir. Fakat paylaşımın iş ile bağlantısı doğduğunda, işverenin disiplin sürecini işletmesinden, feshe kadar çeşitli yaptırımlara maruz kalma riski de doğmaktadır. Sosyal medyada çalışanın şirket aleyhine doğurabileceği başlıca risk şirketin gizli bilgilerini ortaya çıkarması ve şirketin güvenliğini ihlal etmesidir. Diğer riskler ise diğer çalışanlara psikolojik veya cinsel taciz oluşturacak eylemlerde bulunması ya da ayrımcılık sergilemesi, çalışanın ifadelerinin şirket itibarına zarar verici nitelikte olması, şirket ile ilgili kötüleyici beyanlarda bulunması olarak sayılabilir.



Yargıtay ne dedi?



Bu risklerin çoğu hakkında yargı net bir şekilde çalışanın sadakat borcunu ihlal ettiğini, iş sözleşmesinin haklı nedenle derhal feshedilebileceğini ve işverenin başkaca bir zararı doğmuşsa bu zararı işçiden tazmin edebileceğini ifade ediyor. Bu durumlarda işverenin uyguladığı yaptırımlar haksız muamele olarak değerlendirilemeyecektir.



Yargıtay da sosyal medya paylaşımlarının feshe neden oluşturabileceğini kabul etmiştir. Yani, sosyal medyada açıkça işverene hakaret eden, bir başka çalışana veya işverene açıkça sözlü tacizde bulunan, işverenin meslek sırlarını açığa çıkaracak nitelikte bilgi paylaşımı yapan, işyerindeki bir çalışana veya işverene yönelik cinsel içerikli paylaşımlarda bulunan ve yine işyerindeki bir çalışan veya işveren hakkında açıkça ırkçı, dini veya ayrımcı ifadeler kullanan bir çalışanın iş sözleşmesi feshedilebilir. Bu durumdaki bir işçinin iş sözleşmesi feshedildiğinde tazminat alması da söz konusu değildir.



VERİMLİLİK ETKİSİ DİKKATE ALINABİLİR



Sosyal medya kullanımının diğer bir riski verimliliği düşürmesidir. Çalışanlar, günlük iş rutinleri içinde, kimi zaman bir toplantı sırasında sosyal medya hesaplarını kontrol ediyor ve paylaşımlarda bulunuyor. Bugün pek çok özel sektör firması, çalışanların bilgisayarları üzerinden sosyal medya hesaplarına erişimi kapatma yoluna dahi gidiyor. Burada belirleyici olan şirketin sosyal medya stratejisinin ne şekilde yürütüleceği. Sosyal medya kullanımının verimlilik düşüşüne doğrudan etkisi işveren tarafından kanıtlanırsa bu da haksız muamele kapsamında değerlendirilemeyecektir.



İspat yükü kimde?



Sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım sebebiyle iş sözleşmesi feshedilen bir işçi, önce arabulucuya başvurmak şartıyla iş mahkemesine başvurabilir. Böyle bir durumda, fesih nedeni olarak gösterilen sosyal medya paylaşımının mahkemece iş sözleşmesinin feshini gerektiren bir neden olup olmadığının tespitine gidilecektir. Şayet mahkeme söz konusu durumun haklı bir fesih nedeni oluşturmadığına hükmederse, iş güvencesi kapsamındaki işçinin işe iadesi söz konusu olacaktır. Sözün özü, sosyal medya paylaşımları konusunda hassas davranmak ve özellikle çalışma saatleri içinde akıllı telefonlardaki sosyal medya hesaplarından uzak durmak gerekiyor.



TAZMİNATSIZ FESİH HANGİ DURUMDA MÜMKÜN?



Sosyal medya hesapları üzerinden kişinin nerede olduğunu gösteren konum ve fotoğraf paylaşımları sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bu noktada, çalışanların özellikle iş saatleri içinde kişisel sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar, kendileri aleyhine delil oluşturabiliyor.



Örneğin işçinin çalışma saatleri içinde bir kafede arkadaşları ile buluştuğunu paylaşması, duruma göre görevi ihmal veya mazeretsiz devamsızlık olarak kabul edilebilecektir. İşçilerin sosyal medya paylaşımları, işverene bildirdikleri bir durumun aksini kanıtlar nitelikte olabiliyor.



Örneğin, işyerinden hasta olduğu için izin alan bir çalışan izinli olduğu gün mesai saatlerine denk gelen bir zaman diliminde “Hava harika, gel de Kilyos’un keyfini çıkarma” ya da “Bodrum’da kahve keyfi” gibi paylaşımlar yapar ve bir de konumunu da içeren fotoğraf eklerse tazminatsız olarak işten çıkarılabiliyor.



Aynı raporu almışlar



Yargıtay’ın yakın tarihli bir kararında, işçinin 2’şer gün şeklinde ardışık tarihlerde istirahat raporu alması, aynı işyerinde çalışan bir diğer işçi ile aynı tarihlerde aynı hastane ve aynı doktordan aynı teşhis ile istirahat raporu almaları, işçinin raporlu olduğu tarihte sosyal medyada diğer şirket çalışanının, sosyal medya hesabında; “Karadeniz turu başlasın, biz yaşayalım siz dedikodusunu yaparsınız” yazısını paylaşması, paylaşımın altına da “... birlikte Bolu Abant yolunda” notunu düşmesi derhal fesih nedeni sayılmıştır.