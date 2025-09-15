Üretim iyi gidiyor

Türkiye’de üretime giren veya gelecek yıl girecek yeni modellerle ilgili haberler gelmeye devam ederken, mevcut üretimde de artışlar yaşanıyor. Nitekim Ocak-Ağustos döneminde üretim yüzde 4, ihracat yüzde 12 arttı.Türkiye’de kurulu tesislerde üretilen ya da gelecek yıldan itibaren banta alınacak yeni modellerle ilgili haberler birbiri ardına gelmeye devam ederken, mevcut modellerin üretiminde de olumlu bir tablo dikkat çekiyor.Tu¨rkiye otomotiv endüstrisinin en önemli 13 oyuncusunun c¸atı kurulus¸u konumundaki Otomotiv Sanayii Dernegˆi’nin (OSD) açıkladığı verilere göre, 2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde u¨retim ve ihracat adetleri artmaya devam etti. Yılın ilk 8 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 908 bin 238 adede ulaşırken, otomobil üretiminde yüzde 1’lik azalma dikkat çekti. 564 bin 482 adet otomobil üretimine karşılık, aynı dönemde ticari araç grubundaki üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13, hafif ticari araç grubunda da yüzde 15 arttı. Ağır ticari araç grubunda ise yüzde 6’lık bir gerileme göze çarptı.Bu dönemde, otomotiv ana sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 64 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 65, kamyon grubunda yüzde 54, otobüs-midibüs grubunda yüzde 64 ve traktörde yüzde 40 seviyesinde oldu.Yılın ilk 8 aylık döneminde otomotiv ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 7 artışla 682 bin 743 adet olarak gerçekleşirken, bu dönemde binek otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 düştü, ticari araç ihracatı yüzde 29 arttı.Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2025’in ilk 8 ayında yüzde 17 ile sektörel ihracat sıralamasında liderliğini korudu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, ilk 8 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı 26,1 milyar dolar oldu.Kısa süre önce Stellantis ile “K9” kodlu (Fiat Doblo, Peugeot Partner, Citroen Berlingo, Opel Combo) hafif ticari araç modelinin ticari ve combi versiyonlarının “Türkiye ağırlıklı” üretimine yönelik stratejik anlaşmaya imza atan Tofaş, geçtiğimiz hafta üst düzey konukları ağırladı. Nitekim Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, CEO Antonio Filosa, Orta Doğu ve Afrika COO’su Samir Cherfan’ın olduğu Stellantis üst yönetimi, Tofaş’ın Bursa fabrikasını ziyaret etti.Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding CEO’su ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çakıroğlu, Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün ve Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu’nun ev sahipliğindeki ziyarette konuklar tesiste kapsamlı incelemelerde bulundu. 256 milyon Euro’luk yatırımla hayata geçirilecek “K9” projesinin, demonte araçlar (CKD) dahil, yıllık 150 bin adetlik üretim kapasitesiyle, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde üretime başlaması planlanıyor.Öte yandan OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş da, Bursa’daki Oyak Renault fabrikalarını ziyaret ederek Duster, Clio ve Boreal modellerinin üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Renault Group Türkiye CEO’su Lionel Jaillet’nin eşlik ettiği ziyarette, Yalçıntaş, aynı zamanda OYAK HORSE’un hibrit araçlar için ürettiği HR18 motorunu yakından inceledi.BYD Türkiye, 17 Eylül’de gerçekleşecek TEKNOFEST İstanbul’da sergilemek üzere, ses getiren YANGWANG U8 ve YANGWANG U9 modellerini getirdi. Öncesinde basına yapılan ve Avrupa’da ilk kez Türkiye’de gerçekleştirilen etkinlikle, amfibik (hem suda hem karada hareket edebilen) özellikli YANGWANG U8 göle girerek suda yüzerken, dünyanın en hızlı seri üretim elektrikli aracı YANGWANG U9 ise 360 derece Tank Dönüşü, zıplama ve dans etme yeteneklerini gösterdi.Hyundai, A-SUV segmentindeki kompakt elektrikli modeli INSTER’in arazi aracı görünümlü yüksek versiyonu “INSTER Cross”u da Türkiye’de satışa sundu. Kardeşi INSTER’dan daha kaslı duran INSTER Cross, “Mat Amazon Yeşili” gövde rengi, 17 inç alaşım jantları ve siyah çamurluk kaplamalarıyla beraber tipik bir SUV havası veriyor. İçerideyse “limon sarısı” detaylara sahip özel kabartmalı gri kumaş koltuklar, ön konsol ve orta konsolda aynı renk vurgular da dikkat çekiyor. INSTER Cross’un elektrik motoru, 84,5 kW (yaklaşık 115 PS) güç ve 147 Nm tork sunuyor. Araç, 49 kWsa bataryayla birleşik kullanımda (WLTP) yaklaşık 360 km menzil sunuyor ve DC hızlı şarj desteğiyle %10-%80 şarj süresi 30 dakika.