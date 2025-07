Ürün planlamacıları ne yapacağını şaşırdı!

Elektrikli araçlara olan talebin zayıflığı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri derken, otomotiv üreticilerinde ciddi sıkıntı başladı. Ürün planlamacıları fazla mesai yaparken, markalar elektrikli yeni model lansmanlarını öteliyor...Elektrikli talebindeki zayıflama ve yeni enerjili araçlara hükümetlerin verdiği desteğin azalması ya da kesilmesi, otomobil üreticilerinin birkaç yıl önce akü fabrikaları ve yeniden yapılandırılmış montaj tesislerine yaptıkları yatırımları baltalarken, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük tarifeleri, üreticilerin öngörü yapmalarını zorlaştırdı.Otomotiv ürün planlamacıları, yaygın ekonomik belirsizlikler ve düzenlemeler nedeniyle çalkalanan bir ortamda milyarlarca dolarlık bahisler yaparken, risklerle mücadele etmek zorunda kalıyor. Otomobil üreticileri, hangi ürünleri piyasaya sürmeleri, ne zaman ve nerede üretmeleri gerektiğini yeniden düşünürken, özellikle yeni elektrikli modellerin piyasaya çıkış tarihlerinde ötelemeler yaşanmasına neden oluyor. Nitekim “Bank of America” uzmanları, “Önümüzdeki 4 yıldan fazla sürenin, ürün stratejilerinde şimdiye kadarki en belirsiz ve değişken dönem olacağını” savunuyor.Otomotiv endüstrisinde yeniden düşünme ve planlamaya ilişkin örnekler, giderek artmaya başladı. Son olarak İngiliz “The Guardian” gazetesi, Jaguar Land Rover’ın tam elektrikli Range Rover ve yeni nesil Jaguar elektrikli modellerinin piyasaya çıkış tarihlerini ötelediği yazdı. Gazete, JLR’nin, yeni modellere test için daha fazla zaman tanımak ve EV talebinin artmasını beklemek amacıyla bu ertelemeleri kararlaştırdığını bildirdi. Habere göre, Range Rover Electric’in teslimatları gelecek yıldan önce başlamayacak, ilk tam elektrikli Jaguar Ağustos 2026, ikinci modelse Aralık 2027’de çıkabilecek.Aynı şekilde General Motors, Michigan, Orion Township’teki fabrikasını elektrikli pickup üretim üssü haline dönüştürmek için hazırladığı 4 milyar dolarlık bir projeyi iptal etti. Bunun yerine 2 milyar dolara benzinli kamyonet üretme kararı alındığı kaydediliyor.Ford Motor Company, geçen yıl ABD için düşündüğü 3 sıralı elektrikli crossover programını iptal etti, yeni nesil tam boy elektrikli kamyonetin üretiminiyse erteledi. Bunun yerine hibritlere öncelik tanıyan Ford, Avrupa’da da hibrit yeni binek modeller üretme planlarını duyurdu.Tamamen elektrikli araçlar üreten bir marka olacağını duyuran Volvo ise, şimdilerde, XC60 ve XC90 gibi uzun soluklu modellerini şarj edilebilir hibrit motorlarla da donatarak satışları yavaş giden tam elektrikli modellerinden oluşan kazanç açığını telafi etmeye çalışıyor. Fiat ise tamamen elektrikli diye çıkarttığı e500’ün hibrit versiyonunu pazara sunuyor.Toyota’nın, ülkemizde de beğenilen popüler SUV modeli Corolla Cross Hybrid, makyajlanan versiyonuyla Türkiye’de satışa sunuldu. Lansmana özel 2.075.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkan Corolla Cross Hybrid, yenilenen ön ve arka tasarımıyla dikkat çekiyor.Önde yeni gövde rengi petekli tasarımlı ızgara ve versiyona göre sunulan dekoratif LED aydınlatmalı ön ızgara, fark yaratırken, yenilenen ön ve arka LED farlar, farklı bir hava katıyor. Bagaj kapağının üzerinde yer alan kabartmalı Corolla Cross logosu, aracın özgün kimliğinin altını çizerken, yeni 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar dikkat çekiyor.Yenilenen kabindeyse, daha fazla kullanım alanına sahip orta konsol, sürgülü kol dayama, daha hızlı kablosuz şarj ünitesi ve yenilenmiş vites tasarımı gibi özellikler yer alıyor. Corolla Cross Hybrid’te standart sunulan 10.5 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranla donatılmış multimedya sistemi, versiyona göre sunulan 12.3 inçlik tamamen dijital renkli gösterge ekranı ve 9 hoparlörlü JBL premium ses sistemi de mevcut.Toyota, Yeni Corolla Cross Hybrid modelinde daha sessiz bir sürüş deneyimi için farklı noktalarda yüksek izolasyon malzemeleri kullandı. Bu sayede her türlü yol koşulunda araç içerisindeki ses ve titreşimler minimuma indirildi.Yenilenen Corolla Cross Hybrid’te, 5. jenerasyon hibrit teknolojisi yer alıyor. 1.8 lt hibrit motora sahip araç, 140 PS güç ve 185 Nm tork üretiyor.Madeni yağ sektörünün liderlerinden Castrol, Türkiye’de kullanılmış yağların daha verimli yönetilmesi ve döngüsel ekonomiye entegre edilmesi amacıyla geliştirdiği “Castrol Daha Döngüsel” programını hayata geçirdi. Bu girişim, işletmelerden kullanılmış yağların toplanması, bu yağların ileri teknolojiyle yeniden baz yağa dönüştürülmesi ve ardından bu baz yağların döngüye yeniden kazandırılarak işletmelere sunulmasını kapsıyor. Programın teknik altyapısı, ileri düzey yeniden rafinasyon teknolojileriyle öne çıkan TAYRAŞ iş birliğiyle desteklenecek.Türkiye’de her yıl önemli miktarda kullanılmış yağ ortaya çıkmasına rağmen, bunların yalnızca sınırlı bir bölümü doğru şekilde geri kazanılabiliyor. Castrol, bu kullanılmayan potansiyeli harekete geçirerek, kullanılmış yağların değer zincirine yeniden kazandırılmasını kolaylaştıracak bir sistem oluşturmayı hedefliyor. Programa katılan işletmeler, gönderdikleri kullanılmış yağ miktarına orantılı olarak bedelsiz Castrol ürünleri alacak. Bu sayede hem çevresel katkı sağlanacak hem de işletmelere ekonomik fayda sunulacak. Programa ilk katılanlar arasında, Ford yetkili servisleri yer aldı.Renault’nun C segmentindeki SUV temsilcisi Austral, yeni yüzü ve geliştirilen donanımıyla 2.190.000 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu. Yenilenen Austral, yeni ön ve arka tasarımı, kaslı hatlarıyla markanın yeni tasarım dilini yansıtırken, Rafale ile benzer bir ön yüz tasarımına kavuşmuş. LED farlar, 3D görünüme sahip yeni arka aydınlatmalar araca iddialı bir hava katarken, kabinde de teknoloji ve konfor ön plana çıkartılmış. Nitekim Google entegre openR Link sistemi, 12.3 inç dijital gösterge paneli ve 12 inç multimedya ekranı sunulmakta. Harman Kardon ses sistemi, Jean-Michel Jarre iş birliğiyle geliştirilen ses efektleriyle farklı bir deneyim sunuyor.Araç, 1.2 lt turbo benzinli motor, iki elektrik motoru ve akıllı şanzımanla birlikte kombine edilen 200 HP’lik tam hibrit seçeneğin yanı sıra CVT otomatik şanzımanlı 160 HP’lik mild hibrid versiyonla da getiriliyor. Yeni nesil gelişmiş 4Control dört tekerlekten yönlendirme sistemiyse, sürüşe farklılık ve kolaylık katıyor.Stellantis’in ticari araç bölümü Stellantis Pro One, “piyasadaki en yetenekli hafif ticari araç” diye nitelediği “Cargo Box BEV”in üretimine Atessa’daki CustomFit Merkezi’nde başladı. Hobi amaçlı araçlar için yeni BEV serisinin üretiminin başlaması, CustomFit programı kapsamındaki dönüşüm şirketleri için zaten kapsamlı olan seçenekleri daha da geliştiriyor.4.230 mm uzunluk, 2.032 mm genişlik ve 2.150 mm yükseklik gibi ölçülere sahip olan Cargo Box, ferah bir iç mekan ve 18,3 metreküp gibi oldukça iddialı bir kargo kapasitesi sunuyor. Batarya elektrikli şasi-kabin versiyonu temel alınarak geliştirilen araç, 410 Nm maksimum tork ve 200 kW (270 beygir) güç sağlıyor ve 110 kWsa batarya ile 323 kilometreye kadar menzil sunuyor. Büyük hacimli van segmentindeki çözümleri daha da genişletmek üzere artık 22 kW şarj seçeneği de mevcut. Bu yeni özellik, standart 11 kW çözümüne kıyasla şarj süresini yarı yarıya azaltarak sadece 6 saatte tam şarja ulaşmayı sağlıyor.Anadolu Grubu markası Anadolu Savunma, “IDEF 2025” 17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda, kendi geliştirdiği SEYİT 6x6’nın yanı sıra temsil ettiği Kia markasının askeri amaçlı “LTV” (hafif taktik araç) modelini görücüye çıkaracak. Kia LTV, silah taşıma, keşif ve lojistik destek gibi görevlerde yüksek performans gösteren, bir araç. Yüzde 60 dik eğim tırmanabiliyor ve yüzde 40 yan eğimde dengede kalabiliyor. Yüksek taşıma kapasitesi ve modüler yapısı sayesinde farklı silah sistemleri, elektronik harp ekipmanları ve özel görev donanımlarıyla uyumlu bir şekilde çalışabilen LTV, ergonomik kabini, gelişmiş dijital sistemleri ve balistik koruma seçenekleriyle dikkat çekiyor.