Yatırımcı tetikte altına ilgi yüksek

11 yeni fon işleme açıldı

Geri alımlar sürüyor

Borsa İstanbul’da hisse geri alımları bu hafta da öne çıktı. 19-26 Eylül döneminde adet ve tutar bazında en yüksek geri alımı Enerya Enerji gerçekleştirdi. Mavi Giyim ise ikinci sırada yer aldı. Diğer şirketlerin geri alımları daha sınırlı kaldı.Enerya Enerji 13.1 milyon adet hisse geri alımıyla 138.8 milyon TL’lik işlem hacmine ulaştı ve dolaşımdaki paya oranı yüzde 0.66 oldu. Mavi Giyim 1.47 milyon adet hisse alarak 56.1 milyon TL büyüklüğe erişti. Tutar bazında öne çıkan diğer işlemler arasında Ahlatcı Doğalgaz 27.9 milyon TL, Akfen Yenilenebilir Enerji 10.9 milyon TL ve Sarkuysan 9.1 milyon TL oldu. Global Yatırım Holding 8.75 milyon TL, Boğaziçi Beton ise 5 milyon TL harcadı.

Enflasyon ve istihdam haftaya yön verecek

Türkiye’de bu hafta öne çıkan veriler arasında ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, işsizlik oranı ve enflasyon rakamları yer alıyor. 29 Eylül’de açıklanacak ekonomik güven endeksi piyasaların yönü açısından ipucu verecek. 30 Eylül’de ağustos ayına ait dış denge ve işsizlik oranı takip edilirken, 1 Ekim’de açıklanacak İSO İmalat PMI sanayi sektörünün nabzını gösterecek. Haftanın en kritik verisi ise 3 Ekim’de gelecek olan eylül ayı TÜFE ve ÜFE olacak; enflasyonun seyri, hem piyasa beklentileri hem de para politikası açısından belirleyici olacak. Yurt dışında ise ABD, Euro Bölgesi ve Asya’dan gelecek yoğun veri akışı dikkat çekiyor. Euro Bölgesi’nde ekonomik güven endeksi, işsizlik oranı ve enflasyon verileri izlenirken, ABD tarafında JOLTS açık iş pozisyonları, ADP istihdam değişimi, tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ISM endeksleri öne çıkıyor. Çin ve Almanya’dan gelecek PMI verileri küresel büyümeye dair işaretler sunarken, Japonya ve Güney Kore’de açıklanacak sanayi üretimi ve enflasyon verileri de Asya piyasalarının gündemini belirleyecek.

Şirketlerden haberler var

* Datagate Vodafone’a tedarik hizmeti verecek. Yıllık 300 milyon dolar iş hacmi bekliyor.

* THY 2029–2035 arası Boeing’den 75’i opsiyonlu toplam 225 yeni nesil uçak alıyor.

* Koç Metalurji Osmaniye OSB’deki çelik üretim tesisini genişletmek için arsa satın aldı.

* Rönesans Gayrimenkul yabancı ortağın payını almak için Rekabet Kurulundan onay aldı.

* Türk Telekom KKTC’nin fiber optik altyapısı işini iştirakleri üzerinden yerine getirecek.

* Sasa yeni elyaf tesisi deneme üretimine geçti. Yıllık 400 milyon dolar katkı hedefliyor.

* Maçkolik 9 ayda üç uygulamasına 10.1 milyar ile tüm zamanların en yüksek girişini aldı.

* Forte iştiraki 4.2 milyon dolara Altay tankı projesi için yazılım geliştirmek üzere anlaştı.

Bu işlem haftasında toplam 11 yeni fon piyasaya giriş yaptı. Borsa yatırım fonları kategorisinde Ak Portföy BIST 100 Endeksi Model Portföy BYF 21,62 TL fiyatla açılış yaptı. Serbest fonlarda ise Fonmap Serbest (Döviz) Fon 40,78 TL’den işleme başladı. Atlas Portföy İkinci Kategori HSYF 0.99 TL seviyesinden başlarken, Pardus Portföy Capital, Marmara, Yirmibirinci ve Yirmiikinci HSYF fonları 0.99–0.95 TL bandında fiyatlandı. Gayrimenkul ve girişim sermayesi tarafında da yeni ürünler dikkat çekti. Fonmap Üçüncü ve Dördüncü GYF fonları 999,85 TL fiyatla açılış yaparken, İstanbul Portföy Vera Mekan GYF 41,16 TL’den işlem gördü. Albaraka Portföy Isparta GSYF ise 1.001 TL’den piyasaya adım attı. Bu fonlarla birlikte yatırımcıların farklı varlık sınıflarında çeşitlilik sağlayabileceği yeni alternatifler piyasaya eklenmiş oldu.