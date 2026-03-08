Yatırımcının savaş stratejisi ne olmalı?

Enerji ve sanayi hisseleri öne çıktı

Sert ayrışma yaşanıyor

Endeksin geri kalan bölümünde ise daha zayıf bir görünüm hâkim. Enerji ve bazı sanayi hisselerinin sınırlı pozitif ayrışmasına karşın genel endeks görünümünde satış baskısının ağır bastığını görülüyor.

Borsa İstanbul sektör endeksleri haftaya belirgin bir ayrışmayla girdi. Finansal kiralama ve fakto ring sektörü yüzde 12.89’luk yükselişle dikkat çekerken kimya, petrol ve plastik endeksi yüzde 7,25 artış kaydetti. Aracı kurumlar endeksindeki yüzde 3.50’lik yükseliş de finans tarafında sınırlı bir hareketin sürdüğünü gösterdi. Teknoloji ve KOBİ sanayi endekslerinde görülen daha ılımlı artışlar ise yatırımcıların büyüme potansiyeli taşıyan alanlarda tamamen geri çekilmediğini ortaya koydu.

Küresel borsalar sert dalgalanıyor









Petrol ve jeopolitik risk Savaşın piyasalardaki en belirgin etkisi enerji fiyatlarında görüldü. Petrol fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş küresel enflasyon beklentilerini yeniden gündeme taşıdı. Orta Doğu’da enerji altyapısı ve petrol taşımacılığına yönelik risklerin artması küresel arz güvenliği tartışmalarını güçlendirdi. Petrol fiyatlarındaki yükseliş yalnızca enerji şirketlerini değil aynı zamanda enflasyon ve faiz beklentilerini de etkileyen bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle yatırımcıların riskli varlıklardan çıkarak daha likit araçlara yönelme eğilimi dikkat çekiyor. Küresel piyasalarda savaşın etkileri sürerken yatırımcı davranışında temkinli bir yaklaşımın öne çıktığı görülüyor. Enerji fiyatları, jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının para politikaları önümüzdeki dönemde piyasaların yönünü belirleyen başlıca unsurlar olmaya devam edecek. Bu süreçte yatırımcıların portföylerini daha dengeli dağıttığı ve nakit ağırlığını artırdığı yeni bir piyasa dönemine girildiği anlaşılıyor. Jeopolitik risklerdeki artış dünya borsalarında dalgalanmaya yol açtı. Haftalık performanslar incelendiğinde satışların özellikle Asya piyasalarında daha belirgin olduğu gözleniyor. Güney Kore’nin KOSPI endeksi yüzde 10.57 gerilerken Japonya’nın Nikkei 225 endeksi yüzde 6.07 düşüş yaşadı. Avrupa borsalarında da zayıf bir görünüm öne çıktı. Almanya’nın DAX endeksi yüzde 5.81, Fransa’nın CAC 40 endeksi yüzde 6.23 ve İngiltere’nin FTSE 100 endeksi yüzde 4.55 geriledi. ABD borsalarında haftalık bazda sınırlı bir ayrışma görüldü. Nasdaq Composite yüzde 0.36 yükselirken S&P 500 endeksi yüzde 0.70 geriledi.

BIST 30 endeksinde haftalık performans incelendiğinde sınırlı sayıda hissenin güçlü bir şekilde pozitif ayrıştığı görülüyor. Haftanın en dikkat çeken yükselişi yüzde 18.08 ile Tüpraş’ta gerçekleşti. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve rafineri marjlarına yönelik beklentilerin güçlenmesi bu performansta etkili oldu. Petkim yüzde 6.42 yükseliş kaydetti. Savunma ve teknoloji alanında faaliyet gösteren Aselsan ise yüzde 3.57’lik artışla haftayı artıda tamamlayan hisseler arasında yer aldı. Piyasa genelinde satış baskısı sürerken enerji, finansal hizmetler ve savunma temalarının yatırımcı ilgisini çekmeye devam ediyor.