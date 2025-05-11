Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi

Yatırımda yeni şifre: Hızlı nakit

Zeynep Aktaş
11.05.2025 09:37
Yatırımcılar son dönemde daha temkinli bir yaklaşım sergilerken esnek portföy yapısını tercih ediyor. Hızlı nakde dönebilecek daha likit ve tematik varlıklar öne çıkan yatırım araçları oluyor.

Karmaşık ekonomik döngüler karşısında yatırımcının temel refleksi, likiditeyi merkeze almak oluyor. Piyasalarda yön arayışı, yatırımcı davranışlarına net şekilde yansıyor. Küresel cephede para politikasına dair temkinli mesajlar, iç piyasada ise veri odaklı beklentiler öne çıkıyor. Yatırımcılar da bu süreçte likiditesi yüksek, hızlı nakde dönmeye elverişli ve düşük riskli ürünleri tercih ediyor. 
 
Yeni haftada piyasaların odağında; yurt içinde perakende satışlar, ödemeler dengesi verisi ve TCMB’nin beklenti anketi yer alırken, küresel cephede ABD’den gelecek enflasyon rakamları (TÜFE ve ÜFE) ile Japonya’nın büyüme verileri öne çıkacak. 



Yönelik nereye? 
 
Fon akımlarındaki yönelim, piyasanın temel stratejisini ve yatırımcının güven algısını açık biçimde ortaya koyuyor. Yatırım fonları piyasası 9 Mayıs haftasında 39.6 milyar TL net büyüme kaydederek toplam büyüklüğünü 5 trilyon 457 milyar TL seviyesine taşıdı. Bu artışın temel kaynağını serbest fonlar ve para piyasası fonları oluşturdu. Serbest fonlar 31.4 milyar TL, para piyasası fonları ise 18.9 milyar TL net büyüme gösterdi. Serbest fonlarda para ağırlıklı olarak döviz bazlı fonlara yöneldi. 
 
Belirsizlikten kaçış 
 
Riskten kaçınma eğilimi, karmaşık yapılı ve belirsiz yönlü fonlarda çözülmeye neden oluyor. Daralma yaşanan fon türleri ise hisse ve fon sepeti fonları oldu. Hisse senedi fonları 4.2 milyar TL, fon sepeti fonları 2.6 milyar TL ve katılım fonları 3.3 milyar TL net küçülme kaydetti. Özellikle karma yapılı ve yönü belirsiz ürünlerden çıkış, yatırımcının daha sade ve kontrol edilebilir stratejilere geçtiğini gösteriyor. 




Altın güçlü seyirde 
 
Güvensizlik dönemlerinin değişmeyen refleksi, yatırımcının altına olan bağını yeniden güçlendirdi. ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve Trump yönetiminin agresif tarife dili, tüm bunlara ilave Hindistan Pakistan geriliminin daha da boyutlanma riski piyasalarda jeopolitik hassasiyetin devam ettiğini gösteriyor. Yatırım araçları içerisinde haftanın öne çıkan kazananı yine altın oldu. Serbest piyasada Cumhuriyet altını yüzde 2.93’lük getiriyle dikkat çekerken, yılbaşından bu yana getirisi yüzde 39’u aştı. 
 
Kur cephesinde kararsızlık, yatırımcıyı sabit pozisyonda tutarken yön arayışını diğer araçlara kaydırıyor. Döviz piyasasında ise hareket sınırlı kaldı. Dolar/TL kuru yüzde 0.47 artışla 38.75 TL’ye yükselirken, Euro/TL kuru yüzde 0.63 düşüşle 43.62 TL seviyesine geriledi.
 
Tematik rüzgâr 
 
Borsa tarafında hikâyesi olan temalara yönelmek, yatırımcı davranışında yeni bir dönemi başlatıyor. Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi haftayı yüzde 2.43 yükselişle kapatarak genel toparlanma sinyali verdi. Ancak asıl dikkat çekici hareket tematik endekslerde yaşandı. Sektörel bazda en dikkat çekici yükseliş teknoloji tarafında yaşandı. BIST Teknoloji Endeksi haftayı yüzde 8.93’lük primle kapattı ve yılbaşından bu yana yüzde 51’in üzerinde getiri sağladı. Bu alanda hem bireysel yatırımcı ilgisi hem de sistematik algoritmaların etkisi dikkat çekiyor. 
 
İnşaat ve turizm de güçlü
 
Mevsimsel döngüler ve iç taleple desteklenen sektörler, yatırımcının kısa vadeli pozisyonlarında öne çıkıyor. Teknoloji hisselerini sırasıyla orman, kağıt ve basım sektörü yüzde 6, inşaat yüzde 6 ve turizm yüzde 5.88’lik getirilerle takip etti. Sezon etkisi ve iç taleple canlanan bu alanlar, kısa vadeli pozisyonlar için cazip hale geldi. Yüksek işlem hacimleri, kurumsal ilgiyi de teyit ediyor.



Bankacılıkta toparlanma yavaş
 
Enflasyonla mücadelede ekonomideki değişen dengelere göre gelen kararlar, bankacılık sektöründe yatırımcıların temkinli duruş sergilemesine yol açıyor. Sektör haftayı yüzde 1.11’lik artışla kapattı ancak yılbaşından bu yana hâlâ yüzde 19’un üzerinde ekside. Ekonomideki hassas dengenin henüz geride kalmamış olması, enflasyon baskısı ve sermaye yeterlilik tartışmaları bu sektörde kalıcı dönüşümün biraz daha zaman alabileceğini gösteriyor.
 
Seçici ol, sade kal, hikâyeye odaklan
 
Yeni yatırım döneminde öne çıkan formül daha da netleşiyor; güvenlik arayışını büyüme hikâyesiyle dengelemek. Bu yaklaşım yatırımcı profilinde de değişime yol açıyor. Temkinli, daha seçici ve tematik düşünen bir bakış açısı öne çıkıyor. Altın ve para piyasası fonları gibi güvenli limanlara olan ilgi, teknoloji ve tematik endekslerle birlikte büyüme arayışını aynı portföy içinde buluşturuyor. Yeni dengeyi korumak için sadeleşmiş strateji, veri hassasiyeti ve likit kalma eğilimi önümüzdeki günlerin kazandıran yaklaşım tarzı olacağa benziyor.



uzmanpara yazarları
ÖNE ÇIKAN HABERLER
RAPORLAR & ANALİZLER
Copyright 2025 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru