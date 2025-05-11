Yatırımda yeni şifre: Hızlı nakit

Yeni haftada piyasaların odağında; yurt içinde perakende satışlar, ödemeler dengesi verisi ve TCMB’nin beklenti anketi yer alırken, küresel cephede ABD’den gelecek enflasyon rakamları (TÜFE ve ÜFE) ile Japonya’nın büyüme verileri öne çıkacak.
Fon akımlarındaki yönelim, piyasanın temel stratejisini ve yatırımcının güven algısını açık biçimde ortaya koyuyor. Yatırım fonları piyasası 9 Mayıs haftasında 39.6 milyar TL net büyüme kaydederek toplam büyüklüğünü 5 trilyon 457 milyar TL seviyesine taşıdı. Bu artışın temel kaynağını serbest fonlar ve para piyasası fonları oluşturdu. Serbest fonlar 31.4 milyar TL, para piyasası fonları ise 18.9 milyar TL net büyüme gösterdi. Serbest fonlarda para ağırlıklı olarak döviz bazlı fonlara yöneldi.
Riskten kaçınma eğilimi, karmaşık yapılı ve belirsiz yönlü fonlarda çözülmeye neden oluyor. Daralma yaşanan fon türleri ise hisse ve fon sepeti fonları oldu. Hisse senedi fonları 4.2 milyar TL, fon sepeti fonları 2.6 milyar TL ve katılım fonları 3.3 milyar TL net küçülme kaydetti. Özellikle karma yapılı ve yönü belirsiz ürünlerden çıkış, yatırımcının daha sade ve kontrol edilebilir stratejilere geçtiğini gösteriyor.
Altın güçlü seyirde
Güvensizlik dönemlerinin değişmeyen refleksi, yatırımcının altına olan bağını yeniden güçlendirdi. ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve Trump yönetiminin agresif tarife dili, tüm bunlara ilave Hindistan Pakistan geriliminin daha da boyutlanma riski piyasalarda jeopolitik hassasiyetin devam ettiğini gösteriyor. Yatırım araçları içerisinde haftanın öne çıkan kazananı yine altın oldu. Serbest piyasada Cumhuriyet altını yüzde 2.93’lük getiriyle dikkat çekerken, yılbaşından bu yana getirisi yüzde 39’u aştı.
Kur cephesinde kararsızlık, yatırımcıyı sabit pozisyonda tutarken yön arayışını diğer araçlara kaydırıyor. Döviz piyasasında ise hareket sınırlı kaldı. Dolar/TL kuru yüzde 0.47 artışla 38.75 TL’ye yükselirken, Euro/TL kuru yüzde 0.63 düşüşle 43.62 TL seviyesine geriledi.
Tematik rüzgâr
Borsa tarafında hikâyesi olan temalara yönelmek, yatırımcı davranışında yeni bir dönemi başlatıyor. Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi haftayı yüzde 2.43 yükselişle kapatarak genel toparlanma sinyali verdi. Ancak asıl dikkat çekici hareket tematik endekslerde yaşandı. Sektörel bazda en dikkat çekici yükseliş teknoloji tarafında yaşandı. BIST Teknoloji Endeksi haftayı yüzde 8.93’lük primle kapattı ve yılbaşından bu yana yüzde 51’in üzerinde getiri sağladı. Bu alanda hem bireysel yatırımcı ilgisi hem de sistematik algoritmaların etkisi dikkat çekiyor.
İnşaat ve turizm de güçlü
Mevsimsel döngüler ve iç taleple desteklenen sektörler, yatırımcının kısa vadeli pozisyonlarında öne çıkıyor. Teknoloji hisselerini sırasıyla orman, kağıt ve basım sektörü yüzde 6, inşaat yüzde 6 ve turizm yüzde 5.88’lik getirilerle takip etti. Sezon etkisi ve iç taleple canlanan bu alanlar, kısa vadeli pozisyonlar için cazip hale geldi. Yüksek işlem hacimleri, kurumsal ilgiyi de teyit ediyor.
Bankacılıkta toparlanma yavaş
Enflasyonla mücadelede ekonomideki değişen dengelere göre gelen kararlar, bankacılık sektöründe yatırımcıların temkinli duruş sergilemesine yol açıyor. Sektör haftayı yüzde 1.11’lik artışla kapattı ancak yılbaşından bu yana hâlâ yüzde 19’un üzerinde ekside. Ekonomideki hassas dengenin henüz geride kalmamış olması, enflasyon baskısı ve sermaye yeterlilik tartışmaları bu sektörde kalıcı dönüşümün biraz daha zaman alabileceğini gösteriyor.
Seçici ol, sade kal, hikâyeye odaklan
Yeni yatırım döneminde öne çıkan formül daha da netleşiyor; güvenlik arayışını büyüme hikâyesiyle dengelemek. Bu yaklaşım yatırımcı profilinde de değişime yol açıyor. Temkinli, daha seçici ve tematik düşünen bir bakış açısı öne çıkıyor. Altın ve para piyasası fonları gibi güvenli limanlara olan ilgi, teknoloji ve tematik endekslerle birlikte büyüme arayışını aynı portföy içinde buluşturuyor. Yeni dengeyi korumak için sadeleşmiş strateji, veri hassasiyeti ve likit kalma eğilimi önümüzdeki günlerin kazandıran yaklaşım tarzı olacağa benziyor.