Yatırımda yeni şifre: Hızlı nakit

Altın güçlü seyirde

Güvensizlik dönemlerinin değişmeyen refleksi, yatırımcının altına olan bağını yeniden güçlendirdi. ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve Trump yönetiminin agresif tarife dili, tüm bunlara ilave Hindistan Pakistan geriliminin daha da boyutlanma riski piyasalarda jeopolitik hassasiyetin devam ettiğini gösteriyor. Yatırım araçları içerisinde haftanın öne çıkan kazananı yine altın oldu. Serbest piyasada Cumhuriyet altını yüzde 2.93’lük getiriyle dikkat çekerken, yılbaşından bu yana getirisi yüzde 39’u aştı.

Kur cephesinde kararsızlık, yatırımcıyı sabit pozisyonda tutarken yön arayışını diğer araçlara kaydırıyor. Döviz piyasasında ise hareket sınırlı kaldı. Dolar/TL kuru yüzde 0.47 artışla 38.75 TL’ye yükselirken, Euro/TL kuru yüzde 0.63 düşüşle 43.62 TL seviyesine geriledi.

Tematik rüzgâr

Borsa tarafında hikâyesi olan temalara yönelmek, yatırımcı davranışında yeni bir dönemi başlatıyor. Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi haftayı yüzde 2.43 yükselişle kapatarak genel toparlanma sinyali verdi. Ancak asıl dikkat çekici hareket tematik endekslerde yaşandı. Sektörel bazda en dikkat çekici yükseliş teknoloji tarafında yaşandı. BIST Teknoloji Endeksi haftayı yüzde 8.93’lük primle kapattı ve yılbaşından bu yana yüzde 51’in üzerinde getiri sağladı. Bu alanda hem bireysel yatırımcı ilgisi hem de sistematik algoritmaların etkisi dikkat çekiyor.

İnşaat ve turizm de güçlü

Bankacılıkta toparlanma yavaş

Enflasyonla mücadelede ekonomideki değişen dengelere göre gelen kararlar, bankacılık sektöründe yatırımcıların temkinli duruş sergilemesine yol açıyor. Sektör haftayı yüzde 1.11’lik artışla kapattı ancak yılbaşından bu yana hâlâ yüzde 19’un üzerinde ekside. Ekonomideki hassas dengenin henüz geride kalmamış olması, enflasyon baskısı ve sermaye yeterlilik tartışmaları bu sektörde kalıcı dönüşümün biraz daha zaman alabileceğini gösteriyor.

Seçici ol, sade kal, hikâyeye odaklan

Yeni yatırım döneminde öne çıkan formül daha da netleşiyor; güvenlik arayışını büyüme hikâyesiyle dengelemek. Bu yaklaşım yatırımcı profilinde de değişime yol açıyor. Temkinli, daha seçici ve tematik düşünen bir bakış açısı öne çıkıyor. Altın ve para piyasası fonları gibi güvenli limanlara olan ilgi, teknoloji ve tematik endekslerle birlikte büyüme arayışını aynı portföy içinde buluşturuyor. Yeni dengeyi korumak için sadeleşmiş strateji, veri hassasiyeti ve likit kalma eğilimi önümüzdeki günlerin kazandıran yaklaşım tarzı olacağa benziyor.

Mevsimsel döngüler ve iç taleple desteklenen sektörler, yatırımcının kısa vadeli pozisyonlarında öne çıkıyor. Teknoloji hisselerini sırasıyla orman, kağıt ve basım sektörü yüzde 6, inşaat yüzde 6 ve turizm yüzde 5.88’lik getirilerle takip etti. Sezon etkisi ve iç taleple canlanan bu alanlar, kısa vadeli pozisyonlar için cazip hale geldi. Yüksek işlem hacimleri, kurumsal ilgiyi de teyit ediyor.