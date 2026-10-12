Yerliler yeniden yükselişe geçti

Bu yılın ilk 9 ayında Türkiye otomotiv pazarında düşüş yaşanırken, devreye giren yeni modellerle birlikte satışlarda yerlilerin payı yüzde 29’dan yüzde 34’e yükseldi. Beklenti, bunun artması yönünde...Türkiye’de bir dönem farklı etkenlerle ciddi şekilde gerileyen yerli üretimin satışlardaki payı, bu yıl devreye giren yeni modellerle birlikte yeniden yükselişe geçti.Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, yılın ilk 9 ayında toplam otomotiv üretimi, yeni yatırımların devreye alınması sürecinde yaşanan kayıplarla birlikte 971 bin adet olurken, pazar da bu dönemi 803 bin 465 adetle kapattı. Üretimde bu yıl, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 düşüş yaşanırken, kapasite kullanımında da 5 puanlık bir azalma var. Bununla birlikte ihracatta adet bazında düşüş dikkat çekerken, yüksek değerli ürün ihracatı sayesinde ilk 9 ayda ihracat değeri 31.1 milyar dolarla en yüksek seviyeye ulaştı.OSD Başkanı Cengiz Eroldu, yılın ilk 9 ayında satışlarda yerli üretimin payının geçen yıla göre arttığını kaydederek, bu oranın otomobilde yüzde 29’dan yüzde 35’e, hafif ticari araçlarda yüzde 21’den yüzde 24’e, kamyonlarda yüzde 59’dan yüzde 64’e, toplamda ise yüzde 29’dan yüzde 34’e yükseldiğini belirtti.Bunda, bu yıl devreye giren yeni model yatırımlarının etkisi olduğunu söyleyen Eroldu, yerli ağırlığının daha da yukarı çıkmasını beklediklerini ifade etti. Eroldu, bunun dış ticaret dengesine de yansıdığını, dengenin uzun yıllar sonra pozitife döndüğünü ve 3.5 milyar dolarlık fazla verildiğini kaydetti.Yerli üreticilerin yatırımları çerçevesinde, yeni modellerin devreye girmeye devam ettiğini vurgulayan Eroldu, “Hyundai’nin yüzde 100 elektrikli IONIQ 3 modeli ağustosta seri üretime başladı. Yapılan anlaşma çerçevesinde Otokar artık Mercedes-Benz otobüslerini üretmeye başlıyor. Oyak Renault’nun Dacia Striker üretimi başlayacak. Tofaş’ın da K9 üretiminin ilk öncü araçları bantlardan çıkmaya başladı” dedi.Hyundai Motor Türkiye’nin İzmit fabrikasında üretimine başladığı tamamen elektrikli yeni modeli IONIQ 3, Türkiye’de 1.799.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. “Select”, “Trend”, “Prime” ve “N-Line EVO” olmak üzere 4 donanım seçeneğiyle sunulan IONIQ 3, 42.2 kWsa ve 61 kWsa olmak üzere iki farklı batarya alternatifiyle satılıyor. Aracın karma menzili ise, versiyonlara göre 343 ile 482 km arasında değişiyor. Giriş seviyesinde 146.5 PS olan motor gücü, diğer versiyonlarda 135.2 PS olarak karşımıza çıkıyor. 400 V DC şarj desteği bulunan aracın uygun hızlı şarj istasyonlarında ve optimum koşullarda batarya doluluk seviyesi, 42.2 kWsa bataryalı versiyonda yaklaşık 29 dakikada, 61 kWsa bataryalı versiyonlarda ise yaklaşık 30 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e çıkarılabiliyor.IONIQ 3, yol tutuşu ve keyifli sürüşüyle ilgi çekme potansiyeline sahip Model ailesinde 12.9 inç ve 14.6 inç ekran seçenekleri bulunurken, sürüşe ilişkin temel bilgiler sürücünün görüş alanına yerleştirilen ayrı dijital gösterge üzerinden izlenebiliyor. Apple CarPlay ve Android Auto desteği, akıllı telefon bağlantısını tamamlıyor. Hyundai Dijital Anahtar 2 ise, uyumlu akıllı telefonlarla araca erişim ve dijital anahtar paylaşımı sağlıyor.Volvo’nun yeni amiral gemisi haline gelen elektrikli sedan modeli ES90, Türkiye’de satışa sunulurken, Türkiye’nin serbest ticaret anlaşması bulunan Malezya’daki fabrikadan getirilmesi, aracın fiyatını ve dolayısıyla da duyulan ilgiyi hayli etkiledi. Nitekim, en yüksek donanım seviyesi ve toplam 680 beygirlik en güçlü motor seçeneğiyle, 7.027.440 TL’den satışa çıkan ES90’ın ilk partisi tamamen tükendi.Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, aracı getirdikten sonra gösterilen ilginin, iyi tasarımlı ve donanımlı bir sedana hâlâ ihtiyaç olduğunu gösterdiğini vurguladı. Alican Emiroğlu, şöyle devam etti: “Sedan modelimiz kalmayınca başka markalara giden müşterilerimiz de, böyle bir sedan bekleyen şirket yöneticileri de, büyük ilgi gösterdi. Kiralama şirketleri, hazır bekleyen müşterileri olduğunu belirtti. Yıl sonuna kadar 350-400 adet getirmeyi planlıyoruz.”Kia’nın küresel ölçekte en çok satan ikinci modeli olan Seltos, yeni nesliyle Türkiye’de de satışa çıktı. Üç farklı donanım paketi seçeneğine sahip araç, 2.349.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. C-SUV sınıfındaki Seltos, markanın son modelleri gibi ‘Zıtlıkların Birleşimi’ tasarım felsefesiyle geliştirilmiş. 4.430 mm uzunluğa, 1.830 mm genişliğe ve donanım seviyesine göre 1.600-1.615 mm arasında değişen yüksekliğe sahip Seltos, 2.690 mm aks mesafesiyle ferah bir iç mekân sağlıyor. Seltos, 1.6 litrelik TGDI turbo benzinli motorla geldi. 180 PS güç ve 265 Nm tork üreten motor, 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman (DCT) ile eşleştiriliyor.Toyota’nın şehirli minik SUV modeli “Yaris Cross Hybrid”, yenilenen ön tasarımı ve zenginleşen donanımlarıyla, lansmana özel olarak 2.388.000 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de.Modelin değişiminin merkezinde, tamamen yenilenen ön tasarım yer alıyor. Gövde rengiyle bütünleşen petek desenli yeni ön panjur, modele farklı bir görünüm kazandırırken, alt bölümde kullanılan siyah detaylar ve belirgin çamurluk tasarımı SUV karakterini koruyor. Yeni LED ön farlar, LED gündüz sürüş farları ve LED dönüş sinyalleri, yeni görünümü tamamlıyor.