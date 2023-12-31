Yılın şampiyonu altın

2023’ün ana teması seçimler, ekonomide rasyonelite adımları ve küresel bazda jeopolitik riskler oldu. Ekonomiler enflasyonla mücadele noktasında adımlarını sürdürdü. Global ölçekte 2022’de son 40 yılın en yüksek enflasyon oranları yaşanırken 2023’te ülkeler sıkı para politikası ile enflasyonu dizginlemeye çalıştı.

Parasal genişleme

2024 yılına küresel bazda parasal genişleme beklentileri ile giriyoruz. Büyüme kaygıları sürüyor. Küresel bazda seçimler gündemde olacak.

Seçim faktörü

Türkiye’de ekonomide atılan rasyonelite adımları ile rezervler artıyor. Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin de etkisiyle likidite yüksek seyredebilir. Merkez Bankası ilk çeyrekte faiz artırım sürecini tamamlayarak indirim için yılın ikinci yarısını bekleyebilir.







Para politikasındaki gelişmeler



1- Merkez Bankası 2023 yılına yüzde 9 oranındaki politika faiziyle girdi. 2- Şubat ayında depremle birlikte faiz yüzde 8,5’e çekildi. 3- Seçim sonrasına kadar faizler yüzde 8,5’te kaldı.







2024 yılında piyasalar ¦ Borsa Borsa endeksi 2024 yılına 7.470 seviyesinden giriyor. Endeks dolar bazında 253,76 seviyesinde. Yıl içerisinde en düşük 218,8 ve en yüksek 313 seviyesi görüldü. Endekste 200 dolar seviyeleri dip 250-300 dolar arası seviyeler satışların yoğunlaştığı bölge. Endeks 2024 yılında reel bazda getiri sağlayabilir. 4- Haziran ayında ekonomi yönetiminin değişmesi ile birlikte faizde artırım ve ekonomide rasyonalite adımları başladı. Haziran ayında faiz yüzde 15, temmuzda 17,5 ile artış sürdü. Ağustos ve kasım ayları arasında 5’er puan artan faiz kasım ayında 2,5 artarak yüzde 42,5’e çıktı. Böylece seçim sonrası 34 puanlık artış gerçekleşti.

¦ Enflasyon

Enflasyon yüksek seyrini koruyor. TÜFE yılın ilk yarısında zirve yapacak.

¦ Dolar





¦ Faiz Faizler rezervlerin biriktirilmesiyle birlikte yılın ikinci yarısında yeniden yönünü aşağı çevirecek. Yılın ilk yarısında yatırımcılar için TL varlıklar, mevduat faizi, para piyasası fonları alternatif oluşturacak. ¦ Euro/dolar Euro/dolar 1,05-1,15 bandında hareket edecek. ¦ Kıymetli metaller Kıymetli metallere ilgi yüksek olmaya devam edecek. Ülkelerde artabilecek gerilimler ve jeopolitik kaygılar altını öne çıkaracak. ¦ Risk Primi Son bir yılda 702 seviyesine kadar tırmanan Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS risk primi şimdilerde 278 seviyesinde. Mevcut seviyeler yatırım yapılabilir seviyelere yakın. Risk priminin 150 ve altına gerilemesi piyasalardaki iyimser havayı güçlendirirken borsada yeni alımları getirecektir. ¦ Gri Liste ve not artışı Yılın seyrini değiştirecek önemli gelişmeler Türkiye’nin Gri Liste’den çıkması, kredi kuruluşlarının not artışı, yabancı yatırım kuruluşlarının değerlendirmeleri olacak. Bu konularda sağlanacak her olumlu adım, Türkiye’ye yabancı para girişinin ve piyasalardaki olası bir rallinin önünü açabilir. Dolar kuru enflasyona paralel bir hareket izleyecek. Yıllık faizin bir basamak altında kalması beklenirken yükseliş eğiliminin hız kesmesi beklenmeli. 2024’ün sonunda 43’lü seviyelere kadar yükselmesi gözlenebilir.

Piyasalar geride kalan 2023 yılına seçim belirsizliğiyle başlarken Şubat 2023’te yaşanan deprem, bölgede kendisini ağır bir şekilde hissettirdi. Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimi sonrasındaysa borsada ralli yaşandı. Ekonomide rasyonelite adımları borsaya olumlu yansıdı. Devamında faizlerin borsaya alternatif oluşturmaya başlaması, Filistin-İsrail çatışması ile birlikte borsada satış daha fazla ağırlık bulurken yüksek enflasyon nedeniyle dolar ve altında değerlenme yaşandı.Dolar 2023 yılına 18,71 TL’den başlarken yüzde 57,90 artışla yılın son gününde 29,54 TL seviyelerinde işlem gördü. Euro 20,03’den başladığı yılı 32,72’den tamamladı. Yüzde 63,39 oranında yükseldi. BIST 100 Endeksi 5.509’dan başladığı 2023 yılını 7.470’den tamamladı. Yüzde 35,60 oranında yükseldi. Cumhuriyet altını ise aynı sürede 7.416 liradan 13.549 liraya yükseldi. Yüzde 82,68 oranında değer kazandı.