Alman üreticiler Trump’ın kapısında

ABD Başkanı Donald Trump’ın yüzde 25’lik gümrük vergisi kararından hoşnut olmayan ve çözüm arayan Alman üreticilerin, Amerikan yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirdiği belirtiliyor. Bunun sonucunda ABD’ye ek yatırımların gündeme gelebileceği konuşuluyor.ABD Başkanı Donald Trump’ın adeta dünya piyasalarını sarsan ve her gün farklı bir gelişme yaşanan gümrük vergisi artışları, kuşkusuz otomotiv üreticilerini çok yakından ilgilendiriyor. İthal otomobil ve otomobil parçalarına uyguladığı yüzde 25’lik vergi nedeniyle zorlanacak olan Alman üreticiler Mercedes, BMW ve Volkswagen’in, Trump yönetimiyle görüşmeler yaptığı belirtiliyor.Her ne kadar ABD’de tesisleri bulunsa da, Trump yönetiminin kararları nedeniyle rahatsızlık yaşayan Mercedes ve BMW’nin yanı sıra Volkswagen’in de ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile doğrudan gümrük vergileri konusunda pazarlık yapmaya çalıştıkları öne sürülüyor. Volkswagen İcra Kurulu Başkanı (CEO) Oliver Blume, Alman “Süddeutsche Zeitung” gazetesine verdiği bir röportajda, şirketin ABD yönetimiyle potansiyel gümrük vergisi indirimi ve devam eden ABD yatırımları konusunda müzakere sürecinde olduğunu açıkladı. Taraflar, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile görüşse de, Blume, bu konuların ABD Başkanı Trump’a da ulaştığını belirtti. Blume, tarifeler konusunda uygun bir anlaşmaya varılması halinde VW Grubu’nun ABD’de yatırımlara devam etme konusunda istekli olduğunu vurguladı.VW’nin, ABD’de otomobilden okul otobüsüne kadar farklı üretimleri mevcut. Alman “Handelsblatt” gazetesi, Mercedes ve BMW’nin de ABD’yle olası bir anlaşma yapmaya çalıştığını kaydetti.İlk üretimi 1992’de gerçekleşen ve üreticinin yurtdışına açılma hamlesinin ilk ürünü olan TEMSA Prestij, yenilendi. 2016’dan bu yana ilk kez tasarımında değişikliğe gidilen Prestij, aynı zamanda teknolojik donanımlara da kavuştu. LED farlarla güçlendirilen yeni ön tasarım ve arka stop lambaları, mavi ve füme renklerde trim, dijital sürücü bilgilendirme ekranı gibi yeniliklerin yanı sıra, araçta Acil Fren Sistemi, Kör Nokta Uyarısı, Ön Çarpışma Uyarısı, Geri Görüş, Acil Durum Sinyali, Hız Takip Sistemi, Sürücü Yorgunluk Algılama sistemi ve Lastik Basınç Uyarı sistemi gibi unsurlar da bulunuyor.Hyundai Motor Türkiye, uzun zamandır beklenen A SUV sınıfındaki kompakt elektrikli modeli INSTER’ı satışa sundu. Şirin tasarımının yanı sıra, boyutlarına rağmen geniş ve fonksiyone olarak nitelenebilecek iç mekanıyla dikkat çeken araç, birleşik 360 km menziliyle iddialı. İlk etapta “Advance” donanım paketiyle gelen INSTER’ın “Cross” versiyonu da, yılın ikinci yarısında satışa sunulacak.Markanın tamamen elektrikli SUV sınıfındaki varlığını güçlendiren INSTER, 2021’de satışa sunulan ve yalnızca Kore’de üretilen benzinli CASPER’ın tasarım mirasını taşıyor. Ancak INSTER’ın iç mekanı büyütülmüş, gövdesi uzatılmış. Sürücü koltuğu da dahil olmak üzere tüm koltuklar, artırılmış çok yönlülük için düz biçimde katlanabilirken, arkada da 50/50 kayan ve yatırılabilen koltuklar var.INSTER, 11 kW’lık bir yerleşik şarj cihazıyla donatılmış. DC hızlı şarj cihazı kullanıldığında, araç yaklaşık 30 dakikada bataryasını yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj edebiliyor. INSTER’ın menzili ise 49 kWh bataryasıyla 360 kilometre (WLTP). Araç, 84,5 kW (115 PS) güç üreten tek motora sahip.