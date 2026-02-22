Borsa yönünü arıyor: Yatırımcı hangi limana sığınıyor?

Faktoringler yükseliyor

Yurt içinde aylık yüzde 0.70 seviyesindeki TL mevduat getirisi enflasyon karşısında zayıf kalıyor. Kira sertifikalarının yüzde 0,66’lık haftalık getirisi de yıllık yüzde 27.75 seviyesindeki enflasyona kıyasla reel bir getiri sunamıyor. Bu durum yatırımcıyı hisse senedi piyasasında tutuyor.

Maliyet baskısı var

Hürmüz Boğazı üzerinden geçen petrol arzına yönelik riskler, küresel enerji fiyatlarını hızla yukarı taşıyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin doğrudan maliyet yarattığı ulaştırma sektörü haftayı yüzde 6.29 kayıpla tamamladı. Bunun yanı sıra metal eşya ve makine endeksi yüzde 4.07, orman ve kağıt endeksi yüzde 3.70 geriledi. Yatırımcılar artan enerji maliyetlerinin bilançolara yapacağı olası baskıyı fiyatlarken sanayi sektörlerinde satış eğilimini hızlandırdı. BIST Sınai Endeksi haftalık bazda yüzde 2.60 kayıp yaşadı.

Küresel borsalarda ise daha iyimser bir tablo izleniyor; KOSPI yüzde 5.48, FTSE 100 yüzde 1.73, CAC 40 yüzde 1.05 yükselirken, Dow Jones Endeksi yüzde 0.21 ile sınırlı bir düşüş kaydetti.

Borsada tematik dönem

Borsada genele yayılan alım dalgası yerini tamamen spesifik sektör seçimlerine bıraktı. Ulaştırma ve bankacılık hisseleri gerilerken, teknoloji sektörü yüzde 3.20, madencilik ise yüzde 2.53 değer kazandı. BIST 30 Endeksinde Türk Altın İşletmeleri yüzde 8.45, Aselsan yüzde 7.67 yükseldi. Astor Enerji de yüzde 1.43 primle pozitif tarafta tutundu. Buna karşılık Ereğli Demir Çelik yüzde 1.62 değer kaybetti.

Yatırımcılar dış kaynaklı riskleri piyasadan tamamen çıkmak yerine, portföylerini madencilik ve teknoloji gibi korunaklı alanlara kaydırarak yönetiyor. BIST Bilişim Endeksi yüzde 1.39 artışla pozitif bölgede kalırken, gıda ve içecek endeksi yüzde 3.75 oranında geriledi.

Borsa İstanbul, jeopolitik riskler ve enflasyon dinamikleri arasında sektörel bazlı bir yeniden konumlanma süreci yaşıyor. Piyasalar enerji maliyetlerindeki artışı ulaştırma sektörü üzerinden fiyatlıyor, finansmana erişim ihtiyacını faktoring şirketlerinin rakamlarına yansıtıyor.

Yatırımcılar reel getiri arayışıyla hisse senedi piyasasında kalmaya devam ediyor ancak portföylerde savunma güdüsü öne çıkıyor. İlerleyen haftalarda küresel petrol arzının durumu ve yurt içi makro dengelerin şirket bilançolarına yansımaları izlenecek.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İÇİN ÇERÇEVE

Mevcut veriler üç temel olasılık üretiyor:

¦ Jeopolitik tansiyon düşmez ve petrol yüksek kalırsa, ulaştırma ve enerji maliyetine duyarlı sektörlerde baskı sürer. ¦ Dolar güçlenmeye devam ederse, banka hisseleri görece zayıf kalabilir. ¦ Küresel tansiyon yumuşarsa, yılbaşından bu yana güçlü olan borsada hızlı toparlanma görülebilir. ¦ Özetle risk algısının nedeni dış kaynaklı. Ancak içeride temel göstergeler tamamen bozulmuş değil. Bu nedenle piyasa geniş çaplı bir düşüşten ziyade, tematik ve sektör bazlı yeniden konumlanma sürecinden geçiyor.

Şirket haberleri

Bu hafta şirket açıklamaları ağırlıklı olarak yeni iş anlaşmaları, kapasite artışları ve yenilenebilir enerji yatırımları etrafında şekillendi. ¦ İnnosa’nın iştiraki belediyeye yazılım hizmeti verecek. Sözleşme tutarı 75 milyon TL. ¦ İzdemir Enerji, dava konusu olan Aliağa’daki elektrik santraline uygunluk belgesini aldı. ¦ Aksa Enerji, 25 MW kapasiteli Divriği depolamalı RES’in ÇED sürecini olumlu tamamladı. ¦ Enda Enerji, Romanya’daki üç GES projesini 47,3 milyon euroya almak için anlaştı. ¦ Kalyon Güneş, 147,8 milyon TL tutarındaki güneş paneli satışı için anlaşmaya vardı. ¦ Mega Metal, 550 tonluk siparişi kesinleştirdi. 8 milyon dolar gelir sağlamayı bekliyor.

Şirketlerin alternatif finansman arayışları ise BIST Finansal Kiralama ve Faktoring Endeksini haftalık bazda yüzde 28.20 yukarı taşıdı. BIST 30 içinde Destek Finans Faktoring yüzde 35.64 primle öne çıktı. Bankacılık Endeksindeki yüzde 1.64 gerileme, kredi kanallarındaki daralmanın faktoring sektörüne olan talebi artırdığını işaret ediyor. Güçlü fiyatlama, şirketlerin finansman ihtiyacının artacağı beklentisiyle örtüşüyor. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Endeksi de yüzde 1.57 gerileyerek finans tarafındaki seçiciliği teyit ediyor.