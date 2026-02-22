Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi

Borsa yönünü arıyor: Yatırımcı hangi limana sığınıyor?

Zeynep Aktaş
22.02.2026 09:49
Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler emtia fiyatlarını yukarı taşırken, Borsa İstanbul’da ulaştırma düşüyor, finansal kiralama hisseleri yükseliyor. Sabit getirili araçların zayıf kaldığı bu ortamda yatırımcı hangi limana sığınıyor?
 
Borsada BIST 100 Endeksi haftayı yüzde 1.74 kayıpla tamamladı. ABD ile İran arasında artan gerilim enerji arzı endişelerini tetikledi ve bu durum küresel piyasalarla birlikte yurt içi fiyatlamaları da etkiledi. Emtia piyasalarında gümüş bir haftada yüzde 9.14, altın yüzde 1.05 değer kazandı. Endeks genelindeki düşüşe kıyasla sektör bazlı fiyatlamalar ön plana çıktı.
 
Yılbaşından bu yana yüzde 23.73 artan endekste yatırımcılar temkinli bir rotasyon çiziyor ve yıllık bazda ulaşılan yüzde 42.08’lik getirinin ardından pozisyonlarını gözden geçiriyor. Küresel piyasalarda ise güçlü gelen ABD verileri ve FED’in faiz indiriminde acele etmeyeceği mesajı, doların değer kazanmasına yol açıyor. Güçlenen dolar, gelişen ülke varlıklarını baskılama riskini beraberinde getiriyor.



Faktoringler yükseliyor
 
Yurt içinde aylık yüzde 0.70 seviyesindeki TL mevduat getirisi enflasyon karşısında zayıf kalıyor. Kira sertifikalarının yüzde 0,66’lık haftalık getirisi de yıllık yüzde 27.75 seviyesindeki enflasyona kıyasla reel bir getiri sunamıyor. Bu durum yatırımcıyı hisse senedi piyasasında tutuyor.
 
Şirketlerin alternatif finansman arayışları ise BIST Finansal Kiralama ve Faktoring Endeksini haftalık bazda yüzde 28.20 yukarı taşıdı. BIST 30 içinde Destek Finans Faktoring yüzde 35.64 primle öne çıktı. Bankacılık Endeksindeki yüzde 1.64 gerileme, kredi kanallarındaki daralmanın faktoring sektörüne olan talebi artırdığını işaret ediyor. Güçlü fiyatlama, şirketlerin finansman ihtiyacının artacağı beklentisiyle örtüşüyor.  Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Endeksi de yüzde 1.57 gerileyerek finans tarafındaki seçiciliği teyit ediyor.



Maliyet baskısı var
 
Hürmüz Boğazı üzerinden geçen petrol arzına yönelik riskler, küresel enerji fiyatlarını hızla yukarı taşıyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin doğrudan maliyet yarattığı ulaştırma sektörü haftayı yüzde 6.29 kayıpla tamamladı. Bunun yanı sıra metal eşya ve makine endeksi yüzde 4.07, orman ve kağıt endeksi yüzde 3.70 geriledi. Yatırımcılar artan enerji maliyetlerinin bilançolara yapacağı olası baskıyı fiyatlarken sanayi sektörlerinde satış eğilimini hızlandırdı. BIST Sınai Endeksi haftalık bazda yüzde 2.60 kayıp yaşadı.
 
Küresel borsalarda ise daha iyimser bir tablo izleniyor; KOSPI yüzde 5.48, FTSE 100 yüzde 1.73, CAC 40 yüzde 1.05 yükselirken, Dow Jones Endeksi yüzde 0.21 ile sınırlı bir düşüş kaydetti.
 
Borsada tematik dönem
 
Borsada genele yayılan alım dalgası yerini tamamen spesifik sektör seçimlerine bıraktı. Ulaştırma ve bankacılık hisseleri gerilerken, teknoloji sektörü yüzde 3.20, madencilik ise yüzde 2.53 değer kazandı. BIST 30 Endeksinde Türk Altın İşletmeleri yüzde 8.45, Aselsan yüzde 7.67 yükseldi. Astor Enerji de yüzde 1.43 primle pozitif tarafta tutundu. Buna karşılık Ereğli Demir Çelik yüzde 1.62 değer kaybetti.
 
Yatırımcılar dış kaynaklı riskleri piyasadan tamamen çıkmak yerine, portföylerini madencilik ve teknoloji gibi korunaklı alanlara kaydırarak yönetiyor. BIST Bilişim Endeksi yüzde 1.39 artışla pozitif bölgede kalırken, gıda ve içecek endeksi yüzde 3.75 oranında geriledi.
 
Borsa İstanbul, jeopolitik riskler ve enflasyon dinamikleri arasında sektörel bazlı bir yeniden konumlanma süreci yaşıyor. Piyasalar enerji maliyetlerindeki artışı ulaştırma sektörü üzerinden fiyatlıyor, finansmana erişim ihtiyacını faktoring şirketlerinin rakamlarına yansıtıyor.
 
Yatırımcılar reel getiri arayışıyla hisse senedi piyasasında kalmaya devam ediyor ancak portföylerde savunma güdüsü öne çıkıyor. İlerleyen haftalarda küresel petrol arzının durumu ve yurt içi makro dengelerin şirket bilançolarına yansımaları izlenecek.
 
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İÇİN ÇERÇEVE
 
Mevcut veriler üç temel olasılık üretiyor:
 
¦ Jeopolitik tansiyon düşmez ve petrol yüksek kalırsa, ulaştırma ve enerji maliyetine duyarlı sektörlerde baskı sürer. ¦ Dolar güçlenmeye devam ederse, banka hisseleri görece zayıf kalabilir. ¦ Küresel tansiyon yumuşarsa, yılbaşından bu yana güçlü olan borsada hızlı toparlanma görülebilir. ¦ Özetle risk algısının nedeni dış kaynaklı. Ancak içeride temel göstergeler tamamen bozulmuş değil. Bu nedenle piyasa geniş çaplı bir düşüşten ziyade, tematik ve sektör bazlı yeniden konumlanma sürecinden geçiyor.
 
Şirket haberleri
 
Bu hafta şirket açıklamaları ağırlıklı olarak yeni iş anlaşmaları, kapasite artışları ve yenilenebilir enerji yatırımları etrafında şekillendi. ¦ İnnosa’nın iştiraki belediyeye yazılım hizmeti verecek. Sözleşme tutarı 75 milyon TL. ¦ İzdemir Enerji, dava konusu olan Aliağa’daki elektrik santraline uygunluk belgesini aldı. ¦ Aksa Enerji, 25 MW kapasiteli Divriği depolamalı RES’in ÇED sürecini olumlu tamamladı. ¦ Enda Enerji, Romanya’daki üç GES projesini 47,3 milyon euroya almak için anlaştı. ¦ Kalyon Güneş, 147,8 milyon TL tutarındaki güneş paneli satışı için anlaşmaya vardı. ¦ Mega Metal, 550 tonluk siparişi kesinleştirdi. 8 milyon dolar gelir sağlamayı bekliyor.



uzmanpara yazarları
ÖNE ÇIKAN HABERLER
RAPORLAR & ANALİZLER
Copyright 2026 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru