Borsada iyimserlik tabana yayılıyor

Güven oluştu

Endekste görülen bu geniş katılımlı yükseliş, borsa yatırımcısının risk algısında yumuşama ve orta vadeye dair daha güçlü bir güven duygusunun oluştuğuna işaret ediyor. Aynı zamanda, portföylerde yeniden dengelenme ve sektörler arası geçişlerin başladığına dair ipuçları da taşıyor. Yatırımcılar artık sadece belli başlı lokomotif hisseleri değil, bilanço gücü ve hikâyesi olan geniş bir yelpazeyi radarına alıyor.

Nasıl öne çıktılar?

Temkinli duruş var

Altın bu hafta yatırımcısını üzdü. yüzde 2.93’lük değer kaybı, son aylarda yükselişe alışan yatırımcıda şaşkınlık yarattı. Buna karşılık dolar yüzde 0.34, euro ise yüzde 2.13 yükseldi. Bu tablo, yatırımcının hâlâ döviz tarafında tetikte olduğunu, tamamen çıkmadığını ama yüksek risk almaktan da kaçındığını gösteriyor. Altında yaşanan düşüş, güvenli limanlara duyulan inancın sorgulandığı bir haftaya işaret ediyor.

Yeni fonlar yatırımcı radarında

21–25 Temmuz haftasında yatırımcılara sunulan yeni fonlar, farklı kategorilerdeki yapıları ve ilk gün performanslarıyla dikkat çekti. En yüksek getiriyi sağlayan fonlardan biri, 23 Temmuz’da işleme başlayan Bulls Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (BBN) oldu. Fon, iki işlem gününde yüzde 6’yı aşan getiriyle haftaya güçlü bir giriş yaptı. Fonun henüz bir yatırımcısı var. Aynı gün açılan İş Portföy TTF Tenise Destek Değişken Fon ise 56 yatırımcıya ulaşmasına karşın getirisi yüzde 0.11 ile yatayda kaldı. Bir diğer serbest fon ise Fonmap Portföy’ün kurduğu FHI Serbest Fon. 22 Temmuz işlem görmeye başlarken henüz tek yatırımcısı bulunuyor ve geçen sürede yüzde 3.5’in üzerinde kayıp yaşadı.

22 Temmuz’da devreye giren Qinvest Pragma GSYF, girişim sermayesi temasıyla yüzde 1’i aşan getirisi ve 49 yatırımcıya ulaşan yapısıyla pozitif karşılandı. Haftanın bir diğer dikkat çeken fonu ise Hedef Portföy Filiz GSYF oldu. Yüzde 7.71’lik getirisiyle GSYF kategorisinde öne çıktı. Öte yandan, İstanbul Portföy ILU ve Pardus PKU gibi fonlar yüzde 15’in üzerinde değer kaybı yaşayarak ilk haftasında yatırımcısını tedirgin etti. Yeni açılan bu fonlar, kısa sürede yatırımcıların seçiciliğini test ederken, getirinin yanı sıra stratejiye duyulan güvenin ön planda olduğunu da ortaya koyuyor.

Yoğun veri takvimi piyasaları şekillendirecek

Temmuz’un son haftasında küresel piyasalar, yoğun veri akışıyla yön arayışını sürdürüyor. ABD’de 31 Temmuz’da açıklanacak Fed faiz kararı, büyüme verisi ve istihdam göstergeleri haftanın öne çıkan gelişmeleri arasında yer alıyor. Cuma günü ise tarım dışı istihdam ve ücret artışları, risk algısını doğrudan etkileyebilir. Avrupa’da enflasyon, işsizlik ve büyüme verileri izlenirken, Türkiye’de işsizlik oranı, ekonomik güven endeksi ve dış ticaret verileri öne çıkacak. Cuma günü açıklanacak İSO İmalat PMI ile birlikte Çin ve Japonya’dan gelecek veriler, küresel üretim eğilimlerini şekillendirecek.

Astor Enerji, haftayı yüzde 10.32’lik güçlü bir çıkışla kapatarak dikkatleri üzerine çekti. Yatırımcıların radarında yer alan bir diğer hisse Aselsan oldu; yüzde 10.23’lük yükselişiyle savunma sanayine olan ilginin sürdüğünü gösterdi. Migros ise yüzde 7.16’lık primle, hem perakende sektöründeki canlılık hem de uygun çarpanlarıyla öne çıktı. Bu üç şirketin ortak noktası, sadece fiyatlarının artması değil, aynı zamanda alıyor değerleme açısından hâlâ cazip kalmalarıydı. Astor’un PD/DD oranı 4.30, Aselsan’ın F/K oranı 5.33 ve Migros’un PD/DD’si 1.50 seviyesinde bulunuyor. Bu göstergeler, yatırımcıların sadece yükselişe değil, bu yükselişi destekleyen temellere de dikkat ettiğini ortaya koyuyor.