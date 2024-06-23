Faizin pas geçilmesi piyasayı nasıl etkiler?

Haziran ayının son haftasındayız. Bu haftaya TCMB’nin faiz kararı damga vuracak. Piyasa, TCMB’nin haziranı da pas geçmesini bekliyor. Peki, faizin pas geçilmesi piyasaları nasıl etkileyecek?

Yılın ilk yarısı tamamlanırken gözler yine Merkez Bankası’nda. 27 Haziran’da gerçekleşecek faiz toplantısı bekleniyor. Bu toplantıda TCMB’nin politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutması öngörülüyor.

Merkez Bankası’nın faizi sabit tutması halinde politika faizi son 3 aydır yüzde 50 ile zirvede kalmış olacak. Bu durum, alternatif piyasalarda yatay seyrin sürmesine yol açacak.

Geçtiğimiz yılın temmuz ve ağustos ayı enflasyonu sırayla yüzde 9,49 ve yüzde 9,09 seviyelerinde gerçekleşti. Önümüzdeki aylarda enflasyonun yüzde 3-4 seviyelerinde gelmesi yıllık enflasyonda aşağı yönlü bir seyri beraberinde getirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta, “Yılın son çeyreğini bekleyeceğiz. Yılın son çeyreğinde inşallah bunlar tam manasıyla görünecek. Şu anda işi sıkı tutuyoruz. Ama bütün mesele yine geliyor, faiz olayına dayanıyor. İnşallah faizde atacağımız adımlarla enflasyonu son çeyrekte çok daha olumlu bir konuma taşımış olacağız. Nitekim ekonomide dengelenmeye yönelik politikalar meyvelerini veriyor” dedi.

Cumhurbaşkanı’nın söyleminden son çeyrekte enflasyon ve faizde daha olumlu bir seyir beklendiğini anlıyoruz. Genel beklenti faizin yüksek seyrini koruması yönünde. Bununla birlikte TCMB’nin, enflasyonun gerilemesine bağlı olarak kontrollü şekilde adım atması şaşırtıcı olmayacak. Böylesi bir durum hisse senetleri piyasasının da hareketli olacağı bir dönem olacaktır.

Borsada umutlar son çeyrekte