Faizin pas geçilmesi piyasayı nasıl etkiler?

Borsadaki beklentilere bakıldığında vergi tartışmaları sonrasında yukarı hareketlenme yaşansa da yabancıların satışları piyasalardaki yukarı hareketin ivmesini zayıflatıyor. Şirketlerin bilançolarının yatırımcı beklentilerini karşılamaması, hisse senetlerinde satışları artıran unsurlardan biri olarak öne çıktı. BIST 100 Endeksi 10.771 seviyesinde. Haftalık bazda yüzde 2,87 ve yılbaşından bu yana yüzde 44,19 yükseldi.
Geçtiğimiz hafta küresel piyasalara Nvidia’nın Microsoft’u geride bırakarak dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında zirveye yerleşmesi damga vururken, Türkiye’de ise gündemde Fitch’in büyüme tahminini yukarı yönlü revize etmesi ve yükselen rezervler vardı.
Fitch, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,8’den yüzde 3,5’e çıkardı. Kuruluş, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini ise bu yıl için yüzde 2,4’ten yüzde 2,6’ya yükseltti. Merkez Bankası’nın (TCMB) swap hariç net rezervleri 14 Haziran haftası itibariyle 11,4 milyar dolara yükseldi.
24-28 Haziran haftasında öne çıkacak gelişmeler
¦ 24-28 Haziran 2024 haftası, ekonomik ve finansal göstergelerin yoğun olduğu bir dönemi kapsıyor. Hafta Türkiye’de sektörel güven endeksleri ve kapasite kullanım oranı ile başlarken, Almanya’da IFO İş İklimi Endeksi ve Arjantin’de GSYH verileri açıklanacak.
¦ Salı günü Türkiye’de konut fiyat endeksi ve yabancı turist sayısı, ABD’de ise S&P/CS konut fiyat endeksi ve Conference Board tüketici güveni izlenecek.
¦ Çarşamba günü Almanya’da GFK tüketici güven endeksi ve ABD’de yeni konut satışları açıklanacak.
¦ Perşembe günü Türkiye’de ekonomik güven endeksi, yıllık sanayi ürün istatistikleri, faiz kararı ve haftalık yabancı işlemleri, Euro Bölgesi’nde ise tüketici ve ekonomik güven endeksleri dikkat çekecek. ABD’de çekirdek dayanıklı mal siparişleri, GSYH ve askıdaki konut satışları takip edilecek.
¦ Cuma günü Japonya’da Tokyo çekirdek TÜFE ve sanayi üretimi, İngiltere’de GSYH, Almanya’da perakende satışlar ve işsizlik oranı, Türkiye’de dış ticaret ve hizmet ÜFE istatistikleri, Euro Bölgesi’nde enflasyon beklentileri ve ABD’de çekirdek PCE ile Michigan enflasyon beklentileri açıklanacak.
7 sektör politika faizinin üzerinde kazandırdı
Borsada yedi sektör politika faizinin üzerinde kazandırdı. Yılbaşından bu yana performanslara baktığımızda borsadaki 24 sektörden sadece 7’si yüzde 50 olan politika faizinin üzerinde performans sergiledi.
BIST endekslerinin performanslarına göre en dikkat çekici yükseliş sigorta sektöründe gerçekleşti. BIST Sigorta Endeksi yüzde 103 artışla yılbaşından bu yana en yüksek çıkışı sergiledi. BIST İletişim Endeksi yüzde 84 artış kaydederken, BIST Banka Endeksi yüzde 78 artış gösterdi. Yılbaşından bu yana BIST Ticaret yüzde 65, BIST Bilişim yüzde 59, BIST Turizm yüzde 54 ve BIST Teknoloji yüzde 50 getiri sağladı. Bu veriler, sigorta, iletişim ve banka sektörlerinin son altı aylık getirilerde öne çıktığını gösteriyor.
Gram altın 2.504 TL
Gram altın, alış 2.482 TL, satış 2.504 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 2.446 TL idi. Altında 58 TL yükseliş gerçekleşti. Dolar/TL kuru ise 33 liraya yaklaştı. Bu hafta dolar yüzde 0,45 değer kazanarak 32,8330 liraya çıkarken, euro yüzde 0,60 artışla 35,1160 liraya yükseldi. Gram altında ara ara geri çekilmeler yaşansa da uzun vadede yükseliş eğilimi devam edecektir.