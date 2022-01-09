Hizmet sektörü yıla hızlı başladı

Borsa 2022 yılına hizmet sektöründe yer alan hisselerindeki hızlı yükselişle başladı. BIST Hizmetler Endeksi yılın ilk haftasında yüzde 10 arttı. Koronavirüs kaygısının sürdüğü bir ortamda sektör hisseleri 2022’nin yükselen yıldızı olabilir mi?Kur hareketleri, piyasa oynaklıkları ve yurt dışı gelişmeler yatırım kararlarını etkilerken ana trendlere odaklananlar koronavirüsle ilgili gelişmeleri takip ediyor. Neticede ilk günkü ağırlığı olmasa da pandemiyle ilgili süreç yatırım kararlarını etkilemeye devam ediyor.Hizmet sektörü 2020 yılında Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasından bu yana aldığı hasarı aşabilmiş değil. Sektör hisseleri geçtiğimiz yıl ortalama yüzde 11.79 artış kaydetti. Bu oran açıklanan yüzde 36.08 oranındaki enflasyonun gerisinde bulunuyor. Ancak 2022’ye bakıldığında hızlı bir başlangıç yaşandığını görüyoruz. Sektör hisseleri yılın ilk haftasında yüzde 10.54 değer kazandı.Hizmet sektöründe ulaştırma hisseleri öncü konumda bulunuyor. Sektör hisseleri yılbaşından bu yana ortalama yüzde 21.86 oranında değer kazandı. Sektörde yer alan Türk Hava Yolları yılbaşından bu yana yüzde 24.58 değer kazanırken Pegasus yüzde 18.89 prim yaptı. Perakende ticarette ise en hızlı yükseliş Bim Mağazalar ve Migros hisselerinde oldu. Bim Mağazalar yüzde 18.60 Migros da yüzde 14.71 yükseldi.Piyasalarda gerçekleşen sert dalgalanmalarda hızlı hareket etmeye çalışan bireysel yatırımcılar hisse değiştirmeye kalktıklarında ciddi kayıplar yaşayabiliyor. Piyasalarda belirsizliğin ve oynaklığın yüksek olduğu dönemlerde gerçekleşen dalgalanmalar panikleyen yatırımcılar için büyük kayıpları beraberinde getiriyor. Yükselen enstrümanların peşinden giden yatırımcılar bu varlık fiyatlarında meydana gelen en ufak bir gerilemede panik yaşayabilmekte. Bunun neticesinde de zararlar gündeme gelebilmekte.Yatırımcıların fiyat oynaklığı arttığında şunları göz önünde bulundurmasında fayda var:Bir varlık değer kaybetse de elden çıkarılmadığı sürece kazandırma potansiyelini de korur.Varlıklar değer kriterini korudukları sürece piyasa dalgalanmalarına maruz kalsalar da sakinleşme olduğunda gerçek değerlerini bulurlar.Fiyat oynaklıklarını gerçekleştiren hareketlerin ne kadarlık bir işlem ve hacimle gerçekleştiği önemlidir. Varlık fiyatlarında düşük hacim ve işlemle gerçekleşen hareketler tam tersi yönde de hızlı gelme potansiyelini taşır.Fiyat marjları arasındaki makas açılmaya başladığında alım ve satımda oluşan yüksek farklılıklar varlık alım ve satımlarındaki kazancı sınırlayabilir ve fırsat gibi görülen hareket değişiklikleri zarara dönüşebilir.Piyasa psikolojisi belirleyici faktördür. Aşırı iyimserlik ya da kötümserlik yanlış kararlar alınmasına neden olur. Yatırımcıların aklıselim ve soğukkanlı duruşlarını kurumaları kararların isabet gücünü artırır.Piyasaları hem yurt içerisinde hem de yurt dışında yoğun veri akışının yaşanacağı bir hafta bekliyor. Yurt içinde işgücü istatistikleri, ödemeler dengesi, Hazine ihaleleri ve piyasa katılımcıları anketi öne çıkıyor. Yurt dışında ise Çin ve ABD enflasyon, Euro Bölgesi ve İngiltere sanayi üretimi rakamları piyasaların yakından izleyeceği veriler olacak.Morgan Stanley, petrol fiyatlarının yükselmeye devam etmesini bekliyor. Morgan Stanley, OPEC+’nın üretimini planlandığı gibi şubat ayında da 400 bin varil/gün artırmaya devam edecek olmasına, Omicron varyantının talebi azaltacağı endişelerine rağmen petrol fiyatlarında yükseliş beklentisini değiştirmedi.Cari trendlerin, 2022 yılının ikinci yarısında petrol piyasasında düşük stokların, düşük atıl kapasitenin ve düşük yatırımın bir arada olduğu bir durumun yaşanacağına işaret ettiğini savunan Morgan Stanley, “Bu tahminimize yönelik riskler var, ancak biz Brent petrolü için üçüncü çeyrek tahminimizi 90 dolar/varil olarak tekrarlıyoruz” dedi.Petrol fiyatı borsadaki birçok şirketin bilançosunu doğrudan etkiliyor. Kimyevi ürün üreticileri, akaryakıt ve gaz üreticileri fiyat artışlarından etkilenecek şirketler içerisinde öne çıkıyor.Ayrıca petrol fiyatındaki artışa bağlı olarak havayolu şirketlerinin maliyetleri artış gösterebilir. Cam ve çimento şirketleri açısından ise ana girdileri arasında yer alan petrokokun petrol türevi olması nedeniyle olumsuz yansıması olabilir.Aynı şekilde gübre şirketleri de petrole ikame olabilen doğalgaz fiyatlarının yükselmesiyle maliyet baskısı yaşayabilir.