Bakım sigortası için ilk sinyal

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’nda, uzun vadeli bakım sigortası planının gündeme alınması sosyal güvenlik politikalarında yeni bir dönemin habercisi... Amaç, yaşlılık veya bakıma muhtaçlık durumunda evde veya kurumda verilen hizmetlerin finansmanını bir sigorta modeliyle desteklemek.



Bakım sigortası Türkiye için uzunca bir zamandır konuşuluyor. Ancak Cumhurbaşkanlığı Programı’nda yer alması bu konuda somut adımların gelebileceği sinyalini veriyor. Ancak altını çizmek gerekir ki bu aşamada ortada bir uygulama değil, yalnızca bir plan var. Yani prim oranları, yararlanma şartları, devlet katkısı ve kapsam gibi detaylar henüz belirlenmiş değil. Peki bakım, dördüncü sigorta kolu olabilir mi?



Türkiye’nin sosyal güvenlik sisteminde kısa vadeli, uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası ana ekseni oluşturuyor. Ancak toplumun yaşlanması, kronik hastalıkların artışı ve bağımlı bakım ihtiyacının yükselmesi bu yapıyı eksik hale getirmeye başladı. Bakım sigortası, bu eksikliği tamamlayabilecek ayak olarak değerlendiriliyor. Amaç, hem bireyin uzun dönemli bakım güvencesini sağlamak hem de bakım yükünü aileden topluma paylaşmak. Bu yönüyle model, sosyal yardım temelli “evde bakım desteği” uygulamasından farklı; daha sürdürülebilir, sigorta tabanlı bir yapıyı hedefliyor.



TÜİK projeksiyonlarına göre 65 yaş üstü nüfus oranı 2025 itibarıyla yüzde 10’u aştı. 2035’te yüzde 15’i, 2050’de yüzde 20’yi geçmesi bekleniyor. Bu tablo, Türkiye’nin artık “genç nüfus avantajı”ndan “yaşlanan toplum dinamiği”ne geçtiğini gösteriyor. OECD ülkelerinde bakım sigortası benzeri sistemler tam da bu eşiğin aşıldığı dönemde kurulmuştu: Almanya 1995’te, Japonya 2000’de, Güney Kore 2008’de uzun süreli bakım sigortasını hayata geçirdi. Türkiye de benzer bir demografik dönüşüm noktasında. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Programı’na giren bakım sigortası planı, sistemin geleceğini bugünden tartışmaya başlatan bir hazırlık adımı niteliğinde.



Ne öneriliyor?



Cumhurbaşkanlığı Programı’nda yer alan ifade henüz sadece yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için bakım sigortası kurulmasına dair hedefi içeriyor. Ancak hayata geçirilecek sistemde büyük ihtimalle bireylerin belirli bir yaşta bakım sigortasına dahil olması, prim ödemesi ve devletin bu havuza katkı sağlaması söz konusu olacaktır. Amaç, yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin ihtiyaçlarını ailelerin omuzundan alarak sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak. Ancak bu henüz bir “niyet beyanı” düzeyinde. Prim oranları, kapsama dahil hizmet türleri (evde bakım, gündüz bakım, kurum hizmeti) gibi konular henüz netleşmedi.



Cumhurbaşkanlığı Programı’nda açıkça “çalışmalar yapılacak” ifadesi yer alıyor. Yani bu yıl gündemde olan konu, bir sigorta sisteminin kurulması değil, nasıl kurulabileceğinin araştırılması. 2026 yılı boyunca teknik çalışmalar, mali modelleme ve pilot uygulama analizlerinin yapılması bekleniyor. Bu süreçte Almanya, Hollanda ve Japonya’daki sistemler incelenecek; Türkiye için maliyet-etkinlik ve kapsama oranı değerlendirmeleri yapılacaktır. Yani 2026 sonunda uygulama değil, tasarımın tamamlanması hedefleniyor.



Önemli bir adım...



Bakım sigortası, sosyal güvenlik sisteminin eksik parçası olarak görülebilir. Ancak bugün itibarıyla ortada bir yasa tasarısı ya da uygulama planı değil, yalnızca bir politika yönü bulunuyor. Yine de bu adım, Türkiye’nin demografik dönüşümünü fark ettiğini ve sosyal güvenlik sistemini buna göre yeniden yapılandırmaya hazırlandığını gösteriyor. Kısacası, bakım sigortası henüz bir karar değil ama bir farkındalık eşiği. Doğru planlama yapılırsa, önümüzdeki beş yıl içinde sosyal güvenlik sisteminin dördüncü ayağı olarak hayatımıza girebilir.